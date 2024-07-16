سكاي: اتحاد جدة حصل على توقيع عوار.. وهذه قيمة الصفقة

حصل نادي اتحاد جدة على توقيع الدولي الجزائري حسام عوار لضمه بداية من الموسم المقبل.

وانضم عوار لصفوف روما في الصيف الماضي قادما من ليون الفرنسي.

وبحسب فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا، فإن حسام عوار وقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة.

وأضاف الصحفي المختص بسوق الانتقالات، أن الصفقة تتم الآن مع نادي روما الذي يملك عقد عوار مقابل 12 مليون يورو.

ويمتد تعاقد حسام عوار مع روما الإيطالي حتى صيف 2028.

ولم يلعب الدولي الجزائري مع روما الموسم الماضي سوى 25 مباراة فقط.

صاحب الـ25 عاما لعب مع ليون منذ عام 2017 عندما تم تصعيده للفريق الأول.

وشارك عوار مع ليون في 233 مباراة وخلالهم سجل 41 هدفا وصنع 36 آخرين.

وفي الموسم الحالي سجل عوار هدفا وصنع آخر خلال 18 مباراة لعبهم مع الفريق.