خبر في الجول - إصابة حارس المصري بقطع في الرباط الصليبي
الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 20:22
كتب : إبراهيم رمضان
تعرض الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر إلى ضربة موجعة.
وأصيب عصام ثروت حارس مرمى الفريق، خلال المران الذي أقيم أمس الإثنين واجرى فحوصات طبية.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة عصام ثروت حارس مرمى المصري بقطع في الرباط الصليبي
ويدرس مجلس إدارة المصري الخيار الأنسب لإجراء اللاعب لجراحة الرباط الصليبي سواء داخل مصر أو خارجها.
الحارس صاحب الـ34 عاما يلعب في صفوف المصري منذ صيف 2020.
وخاض ثروت 7 مباريات هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه 4 مرات واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.
ولعب ثروت -34 عاما- مع المصري 58 مباراة في مختلف المسابقات.
وسبق لعصام ثروت اللعب لأندية: النصر وبيراميدز وسموحة قبل الانتقال لصفوف المصري.
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