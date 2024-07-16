خبر في الجول - إصابة حارس المصري بقطع في الرباط الصليبي

مؤتمر كولر: عقدي مستمر مع الأهلي.. ولم أشاهد الهدف في الشناوي وسأقيم الأمر

محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات