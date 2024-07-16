تشكيل مودرن سبورت - عاطف والوادي يقودان الهجوم في مواجهة الأهلي
الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 19:47
كتب : FilGoal
يقود أحمد عاطف خط هجوم مودرن سبورت في مواجهة الأهلي في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل.
ويلتقي الأهلي بعد قليل مع مودرن سبورت على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.
ويتواجد عمرو السيسي برفقة غنام محمد في وسط موردن سبورت.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: محمود حمدي.
الدفاع: محمود شعبان - علي الفيل - محمود رزق - طارق طه.
الوسط: غنام محمد - عمرو السيسي - أرنولد إيبا.
الهجوم: أحمد خالد - أحمد عاطف - عبد الكبير الوادي.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة من 24 مباراة، بينما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع برصيج 47 نقطة من 29 مباراة.
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