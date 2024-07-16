تشكيل الأهلي – أفشة أساسي أمام مودرن سبورت

عاد محمد مجدي "أفشة" للظهور في تشكيل الأهلي الأساسي من جديد أمام مودرن سبورت.

ويلعب الأهلي ضد مودرن سبورت في المباراة المؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تبديل وحيد في تشكيل الفريق الذي بدأ به المباراة السابقة ضد بيراميدز.

بنزول أفشة بدلا من مروان عطية في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق – إمام عاشور – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – طاهر محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – ياسر إبراهيم – كهربا – رضا سليم – مروان عطية – أليو ديانج – كريم وليد – محمد هاني – بيرسي تاو

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة من 24 مباراة، ويأتي موردن سبورت في المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 29 مباراة.