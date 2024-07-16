طبيب المنتخب الأولمبي يكشف آخر تطورات إصابة كوكا

كشف طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي آخر تطورات إصابة أحمد نبيل كوكا.

وتعرض كوكا للإصابة خلال مواجهة المنتخب الأولمبي ضد أوكرانيا، تحضيرا لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال طارق سليمان طبيب منتخب مصر الأولمبي: "الفحوصات التى أجريت للاعب أحمد نبيل كوكا أثبتت جود كدمة فى وجه القدم فى المنطقة القريبة من الإصابة القديمة التي كان يعاني منها اللاعب".

وأضاف "الجهاز الطبي يسعي لتجهيز كوكا جيدا قبل المباريات الرسمية التى تنطلق يوم 24 يوليو بمواجهة الدومينيكان".

وكان احمد كوكا قد تعرض للإصابة فى الدقيقة 60 من المباراة الودية التى أقيمت مع أوكرانيا وانتهت بالتعادل 1-1 فى إطار استعدادات المنتخب الأوليمبي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وقام الجهاز الطبي بعمل العلاج الأولى بعد المباراة ويقوم اللاعب بإجراء جلسات علاجية وتأهيلية تحت إشراف صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بمعدل جلستين فى اليوم .

فيما قام طارق سليمان بالتواصل مع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى وارسل له التقرير والأشعة الخاصة باللاعب .

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو).