في اليوم الثاني من الاستعداد للموسم الجديد.. ألونسو يستبعد أزمون من تدريب ليفركوزن

استبعد تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، سردار أزمون لاعب الفريق من التدريب.

سردار أزمون النادي : باير ليفركوزن باير ليفركوزن

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن أزمون قد تغيب عن المران الأول استعدادا للموسم الجديد بدون الحصول على إذن معللا بشعوره بأنه ليس بخير.

وبعد حضوره المران الثاني وجد ألونسو أن حالة أزمون البدنية سيئة للغاية لذلك قرر استبعاده من المران.

وفقا للتقارير الألمانية فإن ألونسو استبعد أزمون بشكل نهائي حتى يتم بيعه ورحيله عن الفريق.

أزمون كان قد قضى الموسم الماضي معارا إلى روما والذي لم يفعل بند أحقية الشراء عقب نهاية الموسم ليعود إلى ليفركوزن من جديد.

إشبيلية هو أبرز الراغبين في الحصول على خدمات أزمون وفقا لسبورت بالإضافة إلى وجود اهتمام من أندية قطرية وسعودية.

صاحب الـ 29 عاما انتقل إلى ليفركوزن قادما من زينيت الروسي مقابل 2.5 مليون يورو في عام 2022.

وخلال فترة إعارته لروما لعب أزمون 29 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

ولعب أزمون 44 مباراة بقميص ليفركوزن منذ الانضمام للفريق وخلالها سجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

وقاد ألونسو ليفركوزن الموسم الماض للتتويج بالدوري الألماني بدون هزيمة وكأس ألمانيا والوصول لنهائي الدوري الأوروبي والذي خسره من أتالانتا.