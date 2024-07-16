رومانو: انتهت الأزمة.. دورتموند يتوصل لاتفاق لضم جيراسي

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

سيرهو جويراسي

توصل بروسيا دورتموند لاتفاق مع سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا للصحفي فابريزيو رومانو.

وفقا لرومانو فإن اللاعب قد اجتاز الجزء الأخير من الفحص الطبي وسيوقع على عقد انضمامه بنهاية الإسبوع الجاري.

جيراسي كان قد خضع لفحص طبي آخر ولكنه لم يجتازه بشكل كامل بسبب اكتشاف معاناته من إصابة في الركبة.

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بعد الفحوصات اتضح أن إصابة اللاعب الغيني لن تعيقه عن المشاركة مع دورتموند لفترة طويلة وسيتواجد ضمن الفريق مه بداية الموسم بشكل طبيعي.

وسيتعاقد دورتموند مع اللاعب بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع شتوتجارت والبالغ 17 مليون يورو.

صاحبى الـ 28 عاما انضم لشتوتجارت في بداية الموسم الماضي قادما من رين الفرنسي.

وقدم جيراسي موسم أول مميز مع شتوتجارت وحصل على المركز الثاني في قائمة هدافين الدوري الألماني.

وشارك جيراسي مع شتوتجارت خلال الموسم الماضي في 30 مباراة مع شتوتجارت وتمكن من تسجيل 30 هدفا وصنع 3 آخرين وأسهم في احتلال شتوتجارت المركز الثاني بجدول الترتيب.

ولعب جيراسي 18 مباراة بقميص منتخب غينيا الأول وخلالها سجل 3 أهداف.

سيرهو جيراسي بروسيا دورتموند شتوتجارت
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