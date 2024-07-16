ليكيب: اتحاد جدة يقدم 55 مليون يورو لضم نجم أستون فيلا

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

أستون فيلا

قدم نادي اتحاد جدة عرضا رسميا للتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي لاعب أستون فيلا.

وانضم ديابي إلى أستون فيلا في الصيف الماضي قادما من باير ليفركوزن.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فإن اتحاد جدة قدم عرضا من أجل كسب خدمات ديابي مقابل نحو 55 مليون يورو، هو العرض الرسمي الأول، للنادي الإنجليزي.

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وأوضحت التقارير أن أستون فيلا يدرس عرض الاتحاد بجدية وقد يتجه لرحيل لاعبه الفرنسي.

ديابي شارك مع الفيلانز في الموسم المنصرم خلال 54 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 9 آخرين.

ديابي كان قريبا من الانتقال للنصر السعودي في الصيف الماضي لكنه فضل ارتداء قمصان أستون فيلا.

في المقابل بدأ اتحاد جدة مرحلة جديدة تحت قيادة مدربه الفرنسي لوران بلان الذي تولى تدريب الفريق خلفا لمارسيلو جاياردو.

ويفتتح اتحاد جدة مباريات الموسم الجديد بمواجهة الخلود ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي المقرر انطلاقه يوم 22 المقبل.

موسى ديابي - أستون فيلا أستون فيلا اتحاد جدة
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