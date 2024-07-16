يورو 2024 – لامين جمال يفوز بجائزة أفضل هدف في البطولة.. تعرف على الترتيب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أفضل هدف في بطولة يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا.

واقتنص هدف لامين جمال لاعب منتخب إسبانيا الجائزة بعد هدفه في شباك فرنسا في دور نصف النهائي.

وتوج منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2024 بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وجاء الترتيب كالتالي:

1 – لامين جمال في فرنسا (نصف النهائي)

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2 – جود بيلينجهام في سلوفاكيا (دور الـ16)

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هدف بقاء إنجلترا في البطولة بمقصية عالمية من بيلينجهام ⚽pic.twitter.com/YPJjIXwUYP — FilGoal (@FilGoal) June 30, 2024

3 – شيردان شاكيري في اسكتلندا ( الجولة الثانية من دور المجموعات)

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4 – نيكولاي ستانشو في سويسرا (الجولة الأولى من دور المجموعات)

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5 – أردا جولر في جورجيا (الجولة الأولى من دور المجموعات)

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6 – ميرت جولر في جورجيا (الجولة الأولى من دور المجموعات)

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7 – فابيان رويز في كرواتيا (الجولة الأولى من دور المجموعات)

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فابيان رويز، نجم باريس سان جيرمان، يسجل الهدف الثاني لمنتخب لاروخا



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8 – أولي واتكينز في هولندا (دور نصف النهائي)

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9 – ماتيا زاكايني في كرواتيا (الجولة الثالثة من دور المجموعات)

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10 – تشافي سيمونز في إنجلترا (دور نصف النهائي)

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طريقة الاختيار

أوضح الاتحاد الأوروبي طريقة اختيار أفضل الأهداف وذلك عن طريق مراقبين فنيين في كل مباراة في ألمانيا، قاموا بتحليل الإجراءات من منظور تدريبي واختيار رجل المباراة في كل لقاء.

واجتمعوا في النهاية معا لتحديد التشكيل المثالي، ولاعب كل لقاء، واللاعب الشاب، وأهداف البطولة.

من المحللين؟

كشف الاتحاد الأوروبي عن المحللين وهم فابيو كابيلو، ولون لوبيسكو، ومايكل أونيل، وديفيد مويس، وأليوشا أسانوفيتش، ورافاييل بنيتيز، وباكي بونر، وفرانك دي بور، وأولي جونار سولشاير، وإيتور كارانكا، وجيان فرانسوا دوميرجي.