بيلد: كومان يرفض الانتقال للدوري التركي.. وينتظر خطوة سان جيرمان

ذكرت جريدة بيلد أن كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ رفض الانتقال إلى فنربخشة، ومنجذب نحو العودة لباريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن كومان لا يرحب بالعرض لأن اللعب في تركيا لا يروق له.

وأضاف التقرير أن العودة إلى باريس سان جيرمان ستكون خيارا ممكنا إذا قام النادي الفرنسي بخطوة جادة.

ويريد بايرن 50 مليون يورو على الأقل مقابل التخلي عن كومان، حسب التقرير.

قبل أسابيع، أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا بأن نادي باريس سان جيرمان بدأ التحرك من أجل ضم كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ.

وأوضح التقرير أن إدارة سان جيرمان بدأت في محادثات مع ممثلي اللاعب الفرنسي.

وأضاف التقرير بأن بايرن قد يسمح للجناح البالغ من العمر 28 عامًا بمغادرة النادي في حالة الحصول على عرض مناسب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويقيم بايرن سعر اللاعب بنحو 40-50 مليون يورو، وفقا للتقرير.

ويمتد عقد كومان مع بايرن حتى صيف 2027.

ويبلغ راتبه الحالي أكثر من 15 مليون يورو سنويا.

ويتواجد كومان حاليا من منتخب فرنسا في منافسات يورو 2024.

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