انتصر على ريال مدريد؟ تقرير: يونايتد يتفاوض مع يورو حول راتبه بعد موافقة ليل

دخل نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات مع ليني يورو لاعب ليل للاتفاق معه حول راتبه بعد موافقة ناديه.

ويواجه يونايتد منافسة من ريال مدريد للتعاقد مع المدافع الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب نبيل ديجليه الصحفي في مجلة فرانس فوتبول فإن النادي الفرنسي وافق على عرض يونايتد البالغ 50 مليون يورو مع مكافآت قدرها 12 مليون يورو تعتمد على إنجازات يورو مع يونايتد.

وأوضح ديلجيه أن يونايتد سبق النادي الملكي وأن اللاعب فتح أبواب التفاوض حول راتبه بسبب رغبة مانشستر يونايتد الكبيرة في ضمه.

وشدد أن ريال مدريد لم يخرج من سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما بعد، لكن أصبح خلف النادي الأكثر تتويجا بالدوري الإنجليزي.

ماذا حدث؟

يعتمد نادي ريال مدريد طوال الفترة الماضية على رغبة اللاعب في تحقيق حلمه واللعب لصفوفه، لكن عرض مدريد أقل من يونايتد ولذلك ضغط ليل على يورو للاستماع إلى العرض الإنجليزي.

فذكرت صحيفة آس في وقت سابق أن النادي الملكي توقف عرضه عند 35 مليون يورو.

ويحمل يورو جنسية كوت ديفوار بجانب فرنسا.

وولد يورو وترعرع في فرنسا ولعب في الفئات المختلفة لمنتخب الديوك، إلا الفريق الأول.

ويعتبر خورخي مينديز هو وكيل أعمال اللاعب.

وخاض يورو 44 مباراة مع ليل الموسم المنقضي وسجل 3 أهداف وحصل 5 بطاقات صفراء فقط.

ولم يلعب يورو في أي فريق آخر سوى ليل خلال مسيرته.

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