انتصر على ريال مدريد؟ تقرير: يونايتد يتفاوض مع يورو حول راتبه بعد موافقة ليل

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 17:04

كتب : FilGoal

ليني يورو - ليل

دخل نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات مع ليني يورو لاعب ليل للاتفاق معه حول راتبه بعد موافقة ناديه.

ويواجه يونايتد منافسة من ريال مدريد للتعاقد مع المدافع الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب نبيل ديجليه الصحفي في مجلة فرانس فوتبول فإن النادي الفرنسي وافق على عرض يونايتد البالغ 50 مليون يورو مع مكافآت قدرها 12 مليون يورو تعتمد على إنجازات يورو مع يونايتد.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مبابي عن – رسالة إلى رونالدو.. وقميص مودريتش واللعب مع فينيسيوس احتفالات اللقب لم تنته بعد.. مجلس التحكيم الرياضي يقرر إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني بعد الفحوصات.. برشلونة يوضح إصابة بيدري تين هاج: نسيت ما حدث مع سانشو.. يونايتد يحتاج للاعب مثله

وأوضح ديلجيه أن يونايتد سبق النادي الملكي وأن اللاعب فتح أبواب التفاوض حول راتبه بسبب رغبة مانشستر يونايتد الكبيرة في ضمه.

وشدد أن ريال مدريد لم يخرج من سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما بعد، لكن أصبح خلف النادي الأكثر تتويجا بالدوري الإنجليزي.

ماذا حدث؟

يعتمد نادي ريال مدريد طوال الفترة الماضية على رغبة اللاعب في تحقيق حلمه واللعب لصفوفه، لكن عرض مدريد أقل من يونايتد ولذلك ضغط ليل على يورو للاستماع إلى العرض الإنجليزي.

فذكرت صحيفة آس في وقت سابق أن النادي الملكي توقف عرضه عند 35 مليون يورو.

ويحمل يورو جنسية كوت ديفوار بجانب فرنسا.

وولد يورو وترعرع في فرنسا ولعب في الفئات المختلفة لمنتخب الديوك، إلا الفريق الأول.

ويعتبر خورخي مينديز هو وكيل أعمال اللاعب.

وخاض يورو 44 مباراة مع ليل الموسم المنقضي وسجل 3 أهداف وحصل 5 بطاقات صفراء فقط.

ولم يلعب يورو في أي فريق آخر سوى ليل خلال مسيرته.

ليني يورو مانشستر يونايتد ليل
نرشح لكم
سكاي ألمانيا: ليفربول يناقس أتليتكو على مدافع لايبزج فنربخشة يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة لضم سان ماكسيمان تقرير: هداف يورو 2024.. داني أولمو يقترب من مانشستر سيتي رومانو: انتهت الأزمة.. دورتموند يتوصل لاتفاق لضم جيراسي ليكيب: اتحاد جدة يقدم 55 مليون يورو لضم نجم أستون فيلا بيلد: كومان يرفض الانتقال للدوري التركي.. وينتظر خطوة سان جيرمان مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موقف النادي من شامار نيشولسون مهاجم سبارتاك موسكو خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة كريستو إلى الصفاقسي مجانا
أخر الأخبار
مشاركة بالبطاقة الذهبية.. الإعلان عن نظام ومواعيد السوبر المصري للنخبة في نسخته الثانية 7 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - عودة الجزيري وشيكابالا استعدادا لمواجهة فاركو 59 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - إصابة حارس المصري بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري – مودرن سبورت (0)-(0) الأهلي.. هدف أول غير محتسب ساعة | الدوري المصري
تشكيل مودرن سبورت - عاطف والوادي يقودان الهجوم في مواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – أفشة أساسي أمام مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.. وموقفه من مواجهة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
سكاي ألمانيا: ليفربول يناقس أتليتكو على مدافع لايبزج ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز