مؤتمر مبابي عن – رسالة إلى رونالدو.. وقميص مودريتش واللعب مع فينيسيوس

هو يوم كيليان مبابي بامتياز، فبعدها اجتاز الفحوصات الطبية وتم تقديم في حفل ضخم كلاعب في ريال مدريد رسميا، عقد اللاعب الفرنسي مؤتمرا صحفيا بعد ذلك للإجابة على كل الأسئلة.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ووقع مبابي على عقد يربطه بريال مدريد حتى عام 2029 في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان.

وعن رسالته إلى مثله الأعلى وقائد البرتغال والهداف التاريخي للفريق الملكي كريستيانو رونالدو قال مبابي: "لقد كانت جملة 1 2 3 هلا مدريد بمثابة إشارة له، هو صديق ينصحني دائما، صنع التاريخ في ريال مدريد وينصحني بالعمل المستمر، اليورو كانت صعبة عليه، لكن هذا لا يغير شيئا عن أسطوريته، أرسل له عناقا".

وبسؤاله عن ارتداء القميص رقم 10 الخاص بلوكا مودريتش أجاب "من قال إنني أريد الحصول على القميص رقم 10؟ هذا الرقم محجز لمودريتش الذي فاز بالكرة الذهبية وبكل شيء مع ريال مدريد، أنا مسرور لوجوده معنا، والرقم ليس شيئا هاما ورقم 9 مهم في تاريخ النادي وهو شرف أن أحصل عليه".

وعن الفوز بدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية وكونه لم يحقق أي منهما حتى الآن أجاب "لا يوجد مكان أفضل من ريال مدريد للفوز بالألقاب، الآن أريد التأقلم مع الفريق فهذا هو المفتاح وإن حققت ذلك فكل شيء سيأتي لاحقا".

أما عن اللعب بجوار فينيسيوس جونيور ورودريجو علق مبابي "لا توجد مشكلة للعب مع فينيسيوس جونيور ورودريجو، فيني قدم مواسم مثالية مع النادي، يجب علي أن أتأقلم لمساعدتهما في تحقيق الفريق للفوز".



























وبسؤاله هل لاحظ ثقل قميص ريال مدريد بعدما ارتداه اليوم أجاب "لاحظت ثقل القميص بالفعل عندما ارتديت القميص، فهذا ناد تاريخي وأسطوري يثقل كاهلك عندما ترتدي قميصه، لكنني أعتبره امتيازا، لقد كنت محظوظا للعب في أندية عظيمة مثل موناكو وباريس سان جيرمان والآن الأكثر أهمية في العالم ريال مدريد".

وعن تحدثه باللغة الإسبانية خلال الحفل ومتى تعلمها أوضح مبابي "بدأت دراسة الإسبانية في المدرسة لأنني كنت أعرف حلمي باللعب لريال مدريد، ولغتي جيدة وأعمل على تحسنها".

وعن هل يستطيع لعب السوبر الأوروبي ضد أتالانتا في ظل إصابته في أنفه خلال يورو 2024 مع منتخب فرنسا أجابى "أريد لعب السوبر الأوروبي لكن ذلك يعتمد على ما سيقوله الأطباء والمدرب".

أما عن انتقادات جمهور ريال مدريد بعدما لم ينتقل للنادي في 2022 وتجديده لعقده مع سان جيرمان قال: "هذا جزء من كرة القدم اليوم الحب الذي أظهره الجمهور لي لا يصدق، لم أكن لاعبا للنادي من قبل ولكنهم يمنحونني الحب بشكل لا يصدق، أريد تقديم حياتي لهذا القميص ويجب أن أفعل كل شيء بشكل جيد داخل وخارج الملعب".

وبسؤاله من كان يطلب منه من لاعبي مدريد الانضمام إلى الفريق قال: "اللاعبون الفرنسيون وفينيسيوس جونيور كانوا يرسلون لي الرسائل للقدوم إلى هنا، لم أكن بحاجة إلى تلك الرسائل لأعرف أنه أفضل ناد في العالم، وأريد اللعب مع فيني كذلك".

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مبابي .. Uno, dos, tres .. Hala Madrid#هلا_مدريد#أبوظبي_الرياضية 1



حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابي pic.twitter.com/9jFwXZWZvt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024

وعن لياقته البدنية قال: "تحدثت مع الأطباء اليوم لإعداد برنامج جيد للتكيف في أسرع وقت بعدما مررت بموسم طويل، أنا بحاجة إلى تحضير خاص للموسم الجديد".

وبسؤاله هل شعر بأن حلمه باللعب لريال مدريد قد لا يحدث نفى مبابي ذلك وأجاب "كنت متأكدا من تحقق حلمي باللعب هنا يوما ما سيأتي، تلقيت عروضا من أندية أخرى لكنني قلت دائما لو غادرت فرنسا فسيكون لريال مدريد فقط، يمكن أن تحدث أشياء كثيرة في كرة القدم لكن هذا الأمر كان واضحا".

وعن أي مركز يحب اللعب فيه شدد "سألعب أينما يريدني المدرب ويمكنني اللعب في كل مراكز الهجوم، أهم شيء أن أكون لائقا بدنيا وذهنيا، بالنسبة لي هذا ليس نقاشا حول أين سألعب بل أريد مساعدة الفريق".

وواصل "أتيت إلى هنا بتواضع كبير فهذا أكبر ناد في التاريخ وما حدث قبل عامين أصبح من الماضي والآن أريد الاستمتاع بكل ثانية"

وعن متى قرر التوقيع لريال مدريد أجاب "منذ أن كنت طفلا، كان حلما ثم هدفا كنت أعرف أن هذا سيكون قدري في النهاية، أنا محظوظ لأن اليوم قد حان وأشعر بالفخر لكوني أستطيع القول إنني لاعب لريال مدريد".

أما عن فريق السابق سان جيرمان فقال: "أحترم سان جيرمان لكن ريال مدريد أكبر ناد في العالم".

واختتم مبابي حديثه قائلا: "اليوم والحفل كان أفضل بكثير مما توقعت وتخيلت شكرا للنادي وجماهيره".