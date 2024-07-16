احتفالات اللقب لم تنته بعد.. مجلس التحكيم الرياضي يقرر إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 16:09

كتب : FilGoal

تتويج إسبانيا بلقب يورو 2024

قرر مجلس التحكيم الرياضي TAD إيقاف بيدرو روشا رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتوج منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2024 بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

واحتفل أفراد المنتخب مع الجمهور يوم الاثنين بالبطولة في مدريد، لكن هذا لم يمنع قرار مجلس التحكيم الرياضي.

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وجاء قرار مجلس التحكيم الرياضي بإيقاف روشا لمدة عامين بسبب الإقالة التعسفية لأندريو كامبس الأمين العام للاتحاد، وبالتالي لن يتمكن من الترشح في الانتخابات المقبلة في شهر سبتمبر القادم.

وكذلك تم فرض غرامة قدرها 16 ألف يورو على روشا.

ولا يعتبر روشا هو أول من يتعرض لعقوبة بعد التتويج ببطولة لمنتخب بلاده.

سبقه لويس روبياليس الذي تم إيقافه 3 أعوام من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب قبلته للاعبة منتخب إسبانيا دون رغبتها احتفالا بالتتويج بكأس العالم للسيدات.

وكان منتخب إسبانيا قد توج أيضا ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2023 تحت رئاسة روبياليس.

وانفردت إسبانيا بالرقم القياسي كأكثر منتخب تتويجا ببطولة يورو في التاريخ بعد الوصول للتتويج الرابع.

وكان منتخب إسبانيا قد فاز باللقب للمرة الأخيرة عام 2012 على حساب إيطاليا.

وخسر منتخب إنجلترا نهائي اليورو للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة من إيطاليا في نهائي النسخة الماضية.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم إسبانيا
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