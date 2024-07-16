يورو 2024 - سيطرة إسبانية متوقعة.. يويفا يعلن التشكيل المثالي للبطولة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التشكيل المثالي لبطولة يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا.

وتوج منتخب إسبانيا باليورو بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وسيطر الإسبان على التشكيل بوجود 6 لاعبين، ولاعب واحد فقط من إنجلترا الطرف الآخر في النهائي، ولاعب واحد فقط من أصحاب الأرض.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مانيان (فرنسا)

خط الدفاع: كايل ووكر (إنجلترا) – مانويل أكانجي (سويسرا) – ويليام ساليبا (فرنسا) – مارك كوكوريا (إسبانيا)

خط الوسط: رودري (إسبانيا) – فابيان رويز (إسبانيا) – داني أولمو (إسبانيا)

خط الهجوم: لامين جمال (برشلونة) – جمال موسيالا (ألمانيا) – نيكو ويليامز (إسبانيا)

6x 🇪🇸 2x 🇫🇷 1x 🇩🇪 1x🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1x 🇨🇭 يويفا يكشف التشكيل المثالي لبطولة #يورو2024 ✨👕 لاعب كان يستحق التواجد في التشكيل؟ pic.twitter.com/OIXT87DiWH — FilGoal (@FilGoal) July 16, 2024

وانفردت إسبانيا بالرقم القياسي كأكثر منتخب تتويجا ببطولة اليورو في التاريخ بعد الوصول للتتويج الرابع.

وكان منتخب إسبانيا قد فاز باللقب للمرة الأخيرة عام 2012 على حساب إيطاليا.

وخسر منتخب إنجلترا نهائي اليورو للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة من إيطاليا في نهائي النسخة الماضية.

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