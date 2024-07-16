يورو 2024 - سيطرة إسبانية متوقعة.. يويفا يعلن التشكيل المثالي للبطولة

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 15:46

كتب : FilGoal

الملعب الأولمبي في برلين - نهائي يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التشكيل المثالي لبطولة يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا.

وتوج منتخب إسبانيا باليورو بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وسيطر الإسبان على التشكيل بوجود 6 لاعبين، ولاعب واحد فقط من إنجلترا الطرف الآخر في النهائي، ولاعب واحد فقط من أصحاب الأرض.

أخبار متعلقة:
بعد الفحوصات.. برشلونة يوضح إصابة بيدري تين هاج: نسيت ما حدث مع سانشو.. يونايتد يحتاج للاعب مثله تقرير: كلوب وتوخيل أبرز المرشحين لخلافة ساوثجيت تقرير: شكوى من الاتحاد الفرنسي بسبب هتافات لاعبي الأرجنتين

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مانيان (فرنسا)

خط الدفاع: كايل ووكر (إنجلترا) – مانويل أكانجي (سويسرا) – ويليام ساليبا (فرنسا) – مارك كوكوريا (إسبانيا)

خط الوسط: رودري (إسبانيا) – فابيان رويز (إسبانيا) – داني أولمو (إسبانيا)

خط الهجوم: لامين جمال (برشلونة) – جمال موسيالا (ألمانيا) – نيكو ويليامز (إسبانيا)

وانفردت إسبانيا بالرقم القياسي كأكثر منتخب تتويجا ببطولة اليورو في التاريخ بعد الوصول للتتويج الرابع.

وكان منتخب إسبانيا قد فاز باللقب للمرة الأخيرة عام 2012 على حساب إيطاليا.

وخسر منتخب إنجلترا نهائي اليورو للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة من إيطاليا في نهائي النسخة الماضية.

يورو 2024 إسبانيا إنجلترا
نرشح لكم
تقرير: هداف يورو 2024.. داني أولمو يقترب من مانشستر سيتي يورو 2024 – لامين جمال يفوز بجائزة أفضل هدف في البطولة.. تعرف على الترتيب بعد التتويج بـ يورو 2024.. وصول بعثة إسبانيا إلى مدريد يورو 2024 - كوكوريا يتهكم على جاري نيفيل يورو 2024 - سيمون يكشف سرا غريبا وراء إهداء الميدالية لوالدته يورو 2024 - أولمو يلمح للرحيل عن لايبزج بعد التتويج يورو 2024 - رودري: هزمنا 4 أبطال للعالم في بطولة واحدة.. والآن وقت الفخر بكوننا إسبان يورو 2024 - موراتا: أنا أسعد إسباني في العالم.. وشكرا لإنييستا وبويان
أخر الأخبار
مران الزمالك - عودة الجزيري وشيكابالا استعدادا لمواجهة فاركو 6 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - إصابة حارس المصري بقطع في الرباط الصليبي 7 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري – مودرن سبورت ضد الأهلي 19 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مودرن سبورت - عاطف والوادي يقودان الهجوم في مواجهة الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – أفشة أساسي أمام مودرن سبورت 43 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.. وموقفه من مواجهة الأهلي 44 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي ألمانيا: ليفربول يناقس أتليتكو على مدافع لايبزج ساعة | الدوري الإنجليزي
فنربخشة يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة لضم سان ماكسيمان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز