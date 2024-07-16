تقرير: كلوب وتوخيل أبرز المرشحين لخلافة ساوثجيت

يبدو أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لا يستبعد خيار تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب بعد استقالة جاريث ساوثجيت، وذلك حسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وأعلن ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ترك منصبه يوم الثلاثاء رسميا عقب الفشل في التتويج بلقب يورو 2024.

وحسب B.B.C فإن الاتحاد الإنجليزي لا يتمسك بضرورة أن يكون المدير الفني المقبل من إنجلترا كما هي العادة.

وطرحت الهيئة أبرز المرشحين، ويأتي يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق في المقدمة، لكن الأمر مستبعد وصعب بسبب رغبته في أخذ الراحة خلال الموسم الجديد.

ويعتبر توماس توخيل المدرب السابق لبايرن ميونيخ ضمن المرشحين، وحسب التقرير فإن المدرب الألماني يريد تدريب منتخب الأسود الثلاثة، لكن نسب ذلك تعتبر قليلة.

ودخل إيدي هاو مدرب نيوكاسل ضمن المرشحين، وذكر التقرير أنه يعلم ترشيحه في القائمة المختصرة وسيرى ما سيحدث.

وتولى فقط مدربين غير إنجليزيين للمنتخب طوال تاريخه وهما سفين جوران إريكسون وفابيو كابيلو.

ودرب إريكسون إنجلترا من 2001 إلى 2006، بينما استمر المدرب الإيطالي في تدريب إنجلترا لمدة 4 أعوام من 2008 حتى 2012.

وهُزم منتخب إنجلترا ضد إسبانيا في نهائي يورو 2024 الذي أقيم يوم الأحد الماضي في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين بهدفين لهدف في النهائي.

وأفاد منتخب إنجلترا في بيان حول استقالة ساوثجيت: "بعد 102 مباراة وما يقرب من ثماني سنوات في منصبه، جاريث ساوثجيت سيترك منصبه كمدرب لمنتخب الأسود الثلاثة".

وكان تعاقد المدرب صاحب الـ53 عاما يمتد حتى الـ31 من شهر ديسمبر المقبل.

وتولى ساوثجيت تدريب منتخب إنجلترا في عام 2016 بعد اليورو التي أقيمت السنة ذاتها.

وقاد ساوثجيت منتخب بلاده لبلوغ نصف نهائي كأس العالم 2018 والحصول على المركز الرابع.

وفي يورو 2020 فشل في التتويج باللقب في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن بعدما هُزم بركلات الترجيح ضد إيطاليا.

وودع كأس العالم 2022 من ربع النهائي على يد فرنسا.

وأخيرا فشل في التتويج بيورو 2024 بالهزيمة من إسبانيا.

وقاد ساوثجيت منتخب إنجلترا في 102 مباراة فاز في 64 مواجهة وهُزم في 18 وتعادل في 20.

وسجل منتخب إنجلترا تحت قيادته 230 هدفا واستقبل 86 آخرين.

وبذلك لن يحقق ساوثجيت أبدا هتاف "إنها عائدة إلى المنزل" في إشارة للفوز بالبطولات وعودة الكؤوس إلى مهد كرة القدم.

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