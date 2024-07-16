مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موقف النادي من شامار نيشولسون مهاجم سبارتاك موسكو

دخل الأهلي في مفاوضات مع نادي سبارتاك موسكو بشأن بحث إمكانية ضم مهاجمه الجامايكي شامار نيشولسون.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "نحن في مفاوضات مع سبارتاك موسكو لبحث ضم شامار نيشولسون".

وواصل "اللاعب تم ترشيحه من قبل لجنة التخطيط قبل فترة ونال إعجاب مارسيل كولر مدرب الفريق"؟

وأتم المصدر تصريحاته "مازالت المفاوضات جارية حتى الآن".

من هو شامار نيشولسون؟

يبلغ شامار نيشولسون 27 عاما وبدأ مسيرته في نادي بويز تاون في جامايكا ومنه انتقل إلى دومزالي السلوفيني في صفقة انتقال حر.

وفي سنة 2019 انتقل إلى رويال شارلروا البلجيكي قبل أن ينضم بعد ذلك بثلاث سنوات إلى سبارتاك موسكو.

وفي الموسم الماضي أعير من سبارتاك موسكو إلى كليرمونت فوت الفرنسي.

ويمتد تعاقد اللاعب مع سبارتاك موسكو حتى عام 2027.

وخلال الموسم المابض سجل نيشولسون أربعة أهداف وصنع ثلاثة في 28 مباراة خاضها مع كليرمونت فوت الفرنسي.

ومع سبارتاك موسكو سجل 12 هدفا وصنع أربعة آخرين في 43 مباراة.

أما مع دومزالي السلوفيني فسجل 20 هدفا وصنع أربعة في 56 مباراة.

فيما تعد أبرز فتراته التهديفية تألقا تلك التي قدمها مع رويال شارلروا البلجيكي حيث سجل 31 هدفا وصنع 11 آخرين.

ومع منتخب جامايكا خاض 52 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع ثمانية.