بعد الفحوصات.. برشلونة يوضح إصابة بيدري

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 15:04

كتب : FilGoal

تدخل توني كروس على بيدري - إسبانيا - ألمانيا

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه بيدري الذي أصيب مع المنتخب الإسباني خلال منافسات بطولة يورو 2024.

وغاب بيدري عن نصف النهائي والنهائي بعد الإصابة في الركبة خلال لقاء ألمانيا في مباراة ربع نهائي البطولة.

وأفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية تُظهر إصابة بيدري بالتواء في الجزء الجانبي الداخلي للركبة اليسرى".

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وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ويعوض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأندية المتضررة من إصابة أي لاعب في فرقها إذا تعرض لإصابة أثناء بطولة من تنظيم الاتحاد الأوروبي.

وأصيب بيدري بعد تدخل قوي من توني كروس في ربع نهائي البطولة، وخرج بعد 8 دقائق من انطلاق المباراة.

وقتها أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تفاصيل إصابة لاعبه بيدري.

ووفقا لبيان الاتحاد الإسباني عبر موقعه الرسمي فإن إصابة بيدري هي التواء من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى.

وتعتبر التقديرات الأولية هي غيابه لمدة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف.

ومن هنا تتدخل قوانين الاتحاد الأوروبي في تعويض الأندية.

من شروط تعويض الأندية هي أن تكون مدة الإصابة أكثر من 28 يوما ووقتها يتم تعويض النادي ماليا.

وفي حالة بيدري فأنه سيتعدى هذه الفترة، ومن أول يوم 2 أغسطس سيتم تعويض النادي الكتالوني.

ويعتبر أكثر مبلغ ممكن أن يتحصل عليه النادي هو 7 ملايين ونصف مليون يورو على اللاعب والإصابة الواحدة له.

ويصل التعويض اليومي للنادي إلى 20548 يورو.

وبالتالي في حالة عودة بيدري بعد 30 يوما أي يوم 5 أغسطس المقبل سيحصل برشلونة على 20548 يورو من 2 أغسطس وحتى 5 من الشهر ذاته.

وبالتالي إجمالي ما سيحصله برشلونة هو 82192 يورو.

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