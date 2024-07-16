تقرير: شكوى من الاتحاد الفرنسي بسبب هتافات لاعبي الأرجنتين

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 14:50

كتب : FilGoal

أدريان رابيو و أنتوان جريزمان - الأرجنتين - فرنسا

يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب هتافات من لاعبي الأرجنتين.

وانتشرت مقاطع فيديو للاعبي منتخب الأرجنتين احتفالا ببطولة كوبا أمريكا 2024 عقب الفوز على كولومبيا بهدف دون رد.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن هتافات لاعبي الأرجنتين تعتبر عنصرية نحو منتخب فرنسا بسبب اختلاف أصول اللاعبين غير الفرنسية.

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وذكرت الوكالة أن إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي ومنتخب التانجو ظهر في مقطع فيديو رفقة باقي اللاعبين يغنون أغنية عنصرية على منتخب فرنسا.

وكشفت الوكالة عن الأغنية إذ كلماتها "يلعبون لفرنسا، لكنهم من أنجولا، والدته نيجيرية ووالده كاميروني، لكن في جواز السفر فرنسي".

وتم إطلاق هذه الأغنية من قبل جماهير الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر، أثناء النهائي الذي فاز فيه الألبيسيليستي باللقب على حساب الديوك بركلات الترجيح.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

الأرجنتين توجت باللقب الـ16 في تاريخها بكوبا أمريكا، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

الأرجنتين فرنسا كوبا أمريكا 2024
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