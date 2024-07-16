خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة كريستو إلى الصفاقسي مجانا

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 14:09

كتب : أحمد الخولي

محمد الضاوي "كريستو" - الأهلي

وافق النادي الأهلي على إعارة محمد الضاوي "كريستو" إلى الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي وافق على إعارة اللاعب التونسي لمدة موسم واحد بالمجان.

واشترط الأهلي بأن يتحمل النادي التونسي راتب كريستو كاملا، وبالتالي يوفر المارد الأحمر راتب كريستو في ميزانيته.

أخبار متعلقة:
وكيل الزنفلي يتحدث عن قرار الأهلي بشأن تفعيل بند الشراء مستشار الحكام السابق: بيتي وصديقي اتهماني بالكذب.. وتاريخ رحيلي المذكور غير حقيقي وزير الرياضة: لست راضيا عن إدارة الكرة.. وهذه رسالتي للجمعية العمومية الثالثة للأحمر.. محمد عادل حكم مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت

وسبق أن قال مصدر من الأهلي - طلب عدم ذكر اسمه - في وقت سابق لـFilGoal.com: "بعدما وافق الأهلي على عرض الرجاء لبيع اللاعب دخل الصفاقسي في المفاوضات وتقدم بعرض لاستعارة اللاعب".

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

محمد الضاوي "كريستو" الأهلي الصفاقسي كريستو
نرشح لكم
تقرير: أرسنال يرد على عرض فولام لضم سميث رو ليكيب: هداف جورجيا يخضع للكشف الطبي مع ليون خبر في الجول - الأهلي يحسم مستقبل الزنفلي.. والخطوة المقبلة صحيفة اليوم: الشناوي يقترب من الوحدة السعودي إشبيلية يستعير ساؤول من أتليتكو مدريد مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع كيفن كارلوس خبر في الجول – مفاوضات من غزل المحلة مع سموحة لضم محمد عصام يقترب من العودة إلى إيطاليا.. رومانو: ميلان يبلغ أتليتكو بتفعيل الشرط الجزائي لـ موراتا
أخر الأخبار
بعد الفحوصات.. برشلونة يوضح إصابة بيدري 22 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: شكوى من الاتحاد الفرنسي بسبب هتافات لاعبي الأرجنتين 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: نسيت ما حدث مع سانشو.. يونايتد يحتاج للاعب مثله 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مبابي: مررت بصعوبات كثيرة للانضمام إلى ريال مدريد.. ورسالة إلى كل الأطفال ساعة | الدوري الإسباني
إخلاء سبيل رئيس اتحاد كولومبيا بعد أحداث نهائي كوبا أمريكا 2024. ساعة | أمريكا
خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة كريستو إلى الصفاقسي مجانا ساعة | ميركاتو
فلورنتينو بيريز يوجه كلمات مؤثرة لمبابي في حضور زيدان ساعة | الدوري الإسباني
ساوثجيت يكشف سبب استقالته من تدريب إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز