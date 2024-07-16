خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة كريستو إلى الصفاقسي مجانا

وافق النادي الأهلي على إعارة محمد الضاوي "كريستو" إلى الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي وافق على إعارة اللاعب التونسي لمدة موسم واحد بالمجان.

واشترط الأهلي بأن يتحمل النادي التونسي راتب كريستو كاملا، وبالتالي يوفر المارد الأحمر راتب كريستو في ميزانيته.

وسبق أن قال مصدر من الأهلي - طلب عدم ذكر اسمه - في وقت سابق لـFilGoal.com: "بعدما وافق الأهلي على عرض الرجاء لبيع اللاعب دخل الصفاقسي في المفاوضات وتقدم بعرض لاستعارة اللاعب".

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.