ساوثجيت يكشف سبب استقالته من تدريب إنجلترا

كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا سبب تقدمه باستقالته من منصبه رسميا يوم الثلاثاء.

وأعلن منتخب إنجلترا تنحي مدربه عن منصبه عقب الفشل في التتويج بلقب يورو 2024 بالهزيمة ضد إسبانيا بهدفين لهدف في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد الماضي.

وبذلك يسدل الستار على ثماني سنوات قضاهم صاحب الـ53 على رأس القيادة الفنية لمنتخب إنجلترا.

وتحدث ساوثجيت لموقع المنتخب الإنجليزي الرسمي قائلا: "كإنجليزي فخور، لقد كان شرفا عظيما أن ألعب لمنتخب إنجلترا وأقود الفريق كمدرب، لقد كان يعني كل شيء بالنسبة لي وقدمت كل ما لدي".

وواصل "لكن حان الوقت للتغيير، النهائي يوم الأحد الماضي في برلين كان مباراتي الأخيرة كمدرب لإنجلترا".

وأكمل "لقد انضممت إلى طاقم عمل الاتحاد الإنجليزي في سنة 2011 للمساعدة في تحسين كرة القدم، في ذلك الوقت وخلال ثماني سنوات كمدرب لمنتخب لقد حصلت على دعم أشخاص رائعين وأشكرهم على ذلك".

وأضاف "لم يكن من الممكن أن يكون هناك أي شخص بجانبي أفضل من ستيف هولاند فهو أحد أكثر المدربين موهبة في جيله وكان هائلا".

وتابع ساوثجيت حديثه "لقد حظيت بشرف قيادة مجموعة كبيرة من اللاعبين في 102 مباراة وكان كل منهم فخورا بارتداء قميص الأسود الثلاثة وكانوا بمثابة رصيد لبلدهم بطرق عديدة".

وأردف "الفريق الذي ذهبنا به إلى ألمانيا مليء بالمواهب الشابة المثيرة ويمكنهم الفوز باللقب الذي نحلم به جميعا، أنا فخور بهم وآمل أن ندعهمهم في المستقبل لتحسين كرة القدم الإنجليزية ونفهم القوة التي تمتلكها كرة القدم لإحداث التغييرات الإيجابية".

وأكمل "أشكر طاقم العمل الذي قدم لي وللاعبين دعما غير محدود، لقد ألهمني عملهم الجاد والتزامهم اليومي، أنا ممتن للطاقم الذي يقف خلف الفريق".

وواصل "لدينا أفضل مشجعين في العالم ودعمهم كان يعني لي الكثير، أنا من مشجعي إنجلترا وسأظل دائما كذلك، أتطلع لمشاهدة احتفالات اللاعبين بينما يسيرون نحو خلق المزيد من الذكريات الخاصة لإلهام أمتنا".

وأتم ساوثجيت رسالته قائلا: "شكرا لإنجلترا على كل شيء".

وكان تعاقد المدرب صاحب الـ53 عاما يمتد حتى الـ31 من شهر ديسمبر المقبل.

وتولى ساوثجيت تدريب منتخب إنجلترا في عام 2016 بعد اليورو التي أقيمت السنة ذاتها.

وقاد ساوثجيت منتخب بلاده لبلوغ نصف نهائي كأس العالم 2018 والحصول على المركز الرابع.

وفي يورو 2020 فشل في التتويج باللقب في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن بعدما هُزم بركلات الترجيح ضد إيطاليا.

وودع كأس العالم 2022 من ربع النهائي على يد فرنسا.

وأخيرا فشل في التتويج بيورو 2024 بالهزيمة من إسبانيا.

وقاد ساوثجيت منتخب إنجلترا في 102 مباراة فاز في 64 مواجهة وهُزم في 18 وتعادل في 20.

وسجل منتخب إنجلترا تحت قيادته 230 هدفا واستقبل 86 آخرين.

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