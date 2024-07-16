تقرير: أرسنال يرد على عرض فولام لضم سميث رو

أعطى نادي أرسنال قراره لنظيره فولام بشأن عرض شراء عقد إيميل سميث رو لاعب الفريق.

ولم يشارك كثيرا اللاعب الإنجليزي في المباريات مع أرسنال خلال الموسم المنقضي.

وحسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا المتخصص في الانتقالات فإن نادي فولام يرغب في استثمار أموال بيع جواو بالينيا إلى بايرن ميونيخ في التعاقد مع سميث رو.

وذكر رومانو أن أرسنال قابل عرض فولام بالرفض، لكن سيعود فولام قريبا بعرض جديد.

وشدد رومانو أن سميث رو يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لفريق ماركو سيلفا المدرب البرتغالي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما 19 مباراة مع أرسنال الموسم المنقضي، لكن بعدد دقائق وصلت إلى 475 دقيقة فقط.

وتمكن سميث رو من صناعة هدفين خلال عدد الدقائق القليلة التي لعبها.

وعانى سميث رو من الإصابات كثيرا إذ في موسم 2022-2023 خاض عملية جراحية لإصلاح وتر تالف في الفخذ، وابتعد عن الملاعب 121 يوما.

ولحقت به الإصابات مرة أخرى في الموسم المنقضي إذ تعرض في الركبة وأخرى في الكاحل وغاب ما مجموعه 46 يوما بواقع 10 مباريات.

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