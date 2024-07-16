لن تعود معه إلى المنزل أبدا.. ساوثجيت يستقيل من تدريب إنجلترا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ترك منصبه يوم الثلاثاء رسميا عقب الفشل في التتويج بلقب يورو 20224.

وهُزم منتخب إنجلترا ضد إسبانيا في النهائي الذي أقيم يوم الأحد الماضي في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين بهدفين لهدف في النهائي.

وأفاد منتخب إنجلترا في بيان: "بعد 102 مباراة وما يقرب من ثماني سنوات في منصبه، جاريث ساوثجيت سيترك منصبه كمدرب لمنتخب الأسود الثلاثة".

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions. — England (@England) July 16, 2024

وكان تعاقد المدرب صاحب الـ53 عاما يمتد حتى الـ31 من شهر ديسمبر المقبل.

وتولى ساوثجيت تدريب منتخب إنجلترا في عام 2016 بعد اليورو التي أقيمت السنة ذاتها.

وقاد ساوثجيت منتخب بلاده لبلوغ نصف نهائي كأس العالم 2018 والحصول على المركز الرابع.

وفي يورو 2020 فشل في التتويج باللقب في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن بعدما هُزم بركلات الترجيح ضد إيطاليا.

وودع كأس العالم 2022 من ربع النهائي على يد فرنسا.

وأخيرا فشل في التتويج بيورو 2024 بالهزيمة من إسبانيا.

وقاد ساوثجيت منتخب إنجلترا في 102 مباراة فاز في 64 مواجهة وهُزم في 18 وتعادل في 20.

وسجل منتخب إنجلترا تحت قيادته 230 هدفا واستقبل 86 آخرين.

وبذلك لن يحقق ساوثجيت أبدا هتاف "إنها عائدة إلى المنزل" في إشارة للفوز بالبطولات وعودة الكؤوس إلى مهد كرة القدم.

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