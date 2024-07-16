وكيل الزنفلي يتحدث عن قرار الأهلي بشأن تفعيل بند الشراء

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 12:56

كتب : FilGoal

محمود الزنفلي - الأهلي

أفصح محمد عبد الحميد وكيل أعمال محمود الزنفلي حارس مرمى فريق الأهلي عن اعتقاده بشأن تفعيل بند الشراء في عقده.

ويلعب الزنفلي مع الأهلي على سبيل الإعارة من فريق الداخلية مع وجود بند أحقية الشراء.

وقال عبد الحميد لقناة أون تايم سبورتس: "حلم عمر الزنفلي كان الانضمام للأهلي، لكن النادي أجل أمر تفعيل بند الشراء في عقده لنهاية الموسم".

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وأضاف "سيخبرنا الأهلي بقراره سواء بتفعيل البند أو لا، شعور اللاعب أنه في أكبر منظومة في إفريقيا، هو سعيد للغاية من نصائح محمد الشناوي ومصطفى شوبير له".

وأكمل "أعتقد أن الأهلي سيفعل بند الشراء وبالتالي استمرار الزنفلي مع الفريق".

وواصل "الزنفلي يمتثل لأي قرار سواء باللعب مع الناشئين أو الجلوس على مقاعد البدلاء".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أبلغ الزنفلي بقراره، بتفعيل بند شراء اللاعب من نادي الداخلية.

ومن المنتظر أن يسدد الأهلي قيمة الشراء لضم اللاعب بصورة نهائية.

وكان الزنفلي رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم الجاري وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية، بعد فشل انتقال محمد أبو جبل من البنك إلى النادي الأهلي.

ثم انضم الزنفلي معارا لصفوف الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي، الذي أصيب مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

من هو محمود الزنفلي؟

النطق الصحيح لاسمه هو الزَنفلي (بفتح الزين) وليس الزُنفلي (بضم الزين)، وهو اسم جده.

بدأ مع وادي دجلة ثم المنيا وأسوان والرجاء والاتحاد وصولا للبنك الأهلي الذي انضم له مع صعوده للدوري المصري ثم انضم للداخلية.

في 2018 ارتبط اسمه بالزمالك خلال تواجده مع الرجاء حيث حدد النادي حينها سعره بـ 10 ملايين جنيه، وفي النهاية انضم لزعيم الثغر.

في 2021 نشبت مشادة بينه وبين أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وصلت لدفعه بيده خلال المباراة، وقرر خالد جلال حينها تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه.

كما رفض ناديه في العام ذاته عرضا من الأهلي بحسب تصريحات رئيس النادي.

محمود الزنفلي الأهلي الداخلية
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