ليكيب: هداف جورجيا يخضع للكشف الطبي مع ليون

ذكرت جريدة ليكيب أن نادي أولمبيك ليون توصل لاتفاق مع ميتز من أجل ضم جيورجيس ميكاوتادزي لاعب جورجيا.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 18 مليون يورو.

وسيخضع اللاعب الجورجي للكشف الطبي يوم الثلاثاء قبل توقيع عقد مدته 5 مواسم، حسب التقرير.

وتعتبر البطولات المجمعة فرصة للاعبين الذين يلعبون في المنتخبات الصغيرة للظهور، وذلك ما اغتمنه ميكاوتادزي.

وتألق مهاجم جورجيا في أول تأهل لمنتخب بلاده في تاريخه إلى بطولة يورو 2024.

وكان موناكو قد دخل في مفاوضات مع المهاجم البالغ من العمر 23 عاما.

قبل أيام، قال تياجو سكورو المدير التنفيذي لنادي موناكو لموقع جت فوتبول نيوز فرانس: "نحن في محادثات مع ميكاوتادزي ونأمل في الوصول إلى اتفاق جيد وعادل في أقرب وقت ممكن".

واختتم "نتوقع إيجاد طريقة لتحقيق توقعات ميتز، أنا أتحدث مباشرة مع رئيس النادي".

واحتل ميكاوتادزي صدارة جدول هدافي بطولة يورو 2024 برصيد 3 أهداف بالتساوي مع 5 لاعبين آخرين.

ولعب ميكاوتادزي في صفوف أياكس من قبل في صيف 2023 إذ انتقل إليه من ميتز مقابل 16 مليون يورو.

وأعاد ميتز التعاقد معه في شتاء العام الجاري على سبيل الإعارة قبل التوقيع معه بشكل دائم في الصيف الماضي مقابل 13 مليون يورو.

وحصل ميكاوتادزي على لقب هداف دوري الدرجة الثانية الفرنسية في موسم 2022-2023 بتسجيله 23 هدفا.

وكذلك كان هدافا لدوري الدرجة الثانية البلجيكية بعدما سجل 19 هدفا.

وحصد جائزة أفضل لاعب في ميتز موسم 2022-2023.

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