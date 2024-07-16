ميسي: أنا بخير وأتمنى أن أعود إلى الملاعب قريبا

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 11:53

كتب : FilGoal

تتويج الأرجنتين - كوبا أمريكا 2024

أوضح ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أنه لا يعاني من إصابة قوية، متمنيا عودته إلى الملاعب قريبا، وذلك بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا 2024.

ورفع ميسي كأس كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز بنسخة 2024 على حساب كولومبيا.

وقال ميسي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد انتهت بطولة كوبا أمريكا وأول شيء أريده هو أن أشكر الجميع على كل رسائل الدعم. أنا بخير والحمد لله، وأتمنى أن أعود إلى الملعب قريبًا مجددًا مستمتعًا بما أحب القيام به أكثر من أي شيء".

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ميسي خرج من الملعب باكيا بسبب الإصابة في قدمه، وتابع باقي المباراة من على مقاعد البدلاء قبل رفع الكأس.

وأضاف "أنا سعيد للغاية، خاصة لأننا حققنا هدفنا وهو التتويج باللقب، وجعلنا أنخل دي ماريا يغادر وهو بطل".

وتابع "شكرًا لكل من دعمنا، هذا المنتخب الأرجنتيني لديه الكثير من الحاضر والكثير من المستقبل أيضا".

الأرجنتين توجت باللقب السادس عشر في تاريخها، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

ليونيل ميسي الأرجنتين كوبا أمريكا 2024
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