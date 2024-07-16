كونميبول يصدر بيانا حول أحداث نهائي كوبا أمريكا

أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بيانا حول الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا.

واندلعت الأزمة حين حاول بعض جماهير كولومبيا دخول ملعب هارد روك موقع إقامة النهائي بدون تذاكر.

الأمر الذي أسفر عن عدة اشتباكات وارتباكات تنظيمية، تسببت بعدم دخول العديد من أصحاب التذاكر.

وجاء بيان كونميبول على النحو التالي:

نهنئ الأرجنتين وكولومبيا على المباراة النهائية الكبرى جمعتهما، فقد انتهت البطولة الأكثر تحدياً في التاريخ التي نظمها الكونميبول بالتعاون مع الكونكاكاف، حيث وصلت إلى أرقام قياسية في الملاعب والحضور والجمهور.

كما هو معروف، في المباراة النهائية التي أقيمت في ميامي، ذهب المشجعون الذين لا يحملون تذاكر إلى المنطقة المجاورة للملعب، مما أدى إلى تأخير الوصول الطبيعي للأشخاص الذين حصلوا عليها، مما أدى إلى إبطاء الدخول وأدى إلى إغلاق الأبواب.

ونظرًا لهذا الوضع، كان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم خاضعًا للقرارات التي اتخذتها سلطات ملعب هارد روك، وفقًا للمسؤوليات التعاقدية المحددة للعملية الأمنية.

بالإضافة إلى الأحكام المحددة في العقد المذكور، أوصى الكونميبول السلطات المذكورة باتباع الإجراءات التي تم اختبارها في أحداث بهذا الحجم، والتي لم يتم أخذها في الاعتبار.

نأسف لأن أعمال العنف التي ارتكبها أشخاص خبيثون شوهت نهائيًا كان جاهزًا ليكون احتفالًا رياضيًا كبيرًا.

ماذا حدث؟

أعلن الحساب الرسمي لبطولة كوبا أمريكا 2024 عن تأخر انطلاق المباراة النهائية بين الأرجنتين وكولومبيا.

وجاء البيان المقتضب عبر الحساب كالتالي:

نعلمكم أن الناس الذين لا يملكون تذاكر للمباراة لن يتمكنوا من دخول الملعب. فقط هؤلاء الذين اشتروا التذاكر سيتمكنوا من الدخول بمجرد فتح الباب مجددا.

نبلغكم ان المباراة سيتم تأخير انطلاقها لمدة 30 دقيقة، لتبدأ في الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (3:30 فجرا بتوقيت القاهرة).

واندلعت الأزمة حين حاول بعض جماهير كولومبيا دخول ملعب هارد روك موقع إقامة النهائي بدون تذاكر.

الأمر الذي أسفر عن عدة اشتباكات وارتباكات تنظيمية، تسببت بعدم دخول العديد من أصحاب التذاكر.

وظل آلاف الجماهير على بوابات الملعب عاجزين عن الدخول.

والتقطت قناة TYC الأرجنتينية مشاهد بكاء طفل أرجنتيني وشكواه من تعرضه للضرب على بوابة الملعب.

وأوقف اللاعبون عملية الإحماء وخرجوا من الملعب إثر استمرار الأحداث المؤسفة.

وأوضح جاستون إيدول مراسل TYC أن البوابات لم يتم فتحها حتى الآن أمام تزاحم الناس حول الملعب الذي وصل امتلاء مدرجاته بالداخل إلى 40% فقط.

كما كشف عن تأجيل انطلاق المباراة لـ 15 دقيقة إضافية.

وصرح مسؤول الأمن في ملعب هارد روك قائلا: "لن تبدأ المباراة حتى يتم إخراج كل من دخل دون تذاكر".

وبعد ذلك كشف إيدول عن فتح الأبواب والسماح للدخول بدون تذاكر.

وتم الإعلان عن انطلاق المباراة في الساعة 4:15 فجرا، أي بعد موعدها الأساسي بساعة وربع.

وفي النهاية تقرر انطلاق المباراة في الساعة 4:20 فجرا بتوقيت القاهرة.

ونجح منتخب الأرجنتين في الفوز بكأس كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي.

وحقق الألبيسيليستي بطولته الرابعة على التوالي، بعد كوبا أمريكا 2021 والفيناليسيما 2022 وكأس العالم 2022.

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