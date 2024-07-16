مواعيد مباريات الثلاثاء 16 يوليو 2024.. مواجهة بين الأهلي ومودرن سبورت

تستأنف إقامة المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري المصري بمواجهة الأهلي ومودرن سبورت.

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الدوري المصري

يستضيف مودرن سبورت فريق الأهلي ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.