مواعيد مباريات الثلاثاء 16 يوليو 2024.. مواجهة بين الأهلي ومودرن سبورت

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 11:06

كتب : FilGoal

الأهلي - مودرن فيوتشر

تستأنف إقامة المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري المصري بمواجهة الأهلي ومودرن سبورت.

لمتابعة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
مستشار الحكام السابق: بيتي وصديقي اتهماني بالكذب.. وتاريخ رحيلي المذكور غير حقيقي وزير الرياضة: لست راضيا عن إدارة الكرة.. وهذه رسالتي للجمعية العمومية الثالثة للأحمر.. محمد عادل حكم مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت رجل مباراة بلدية المحلة أمام الزمالك: أردنا الفوز وسنقاتل للنهاية

يستضيف مودرن سبورت فريق الأهلي ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري
نرشح لكم
وكيل الزنفلي يتحدث عن قرار الأهلي بشأن تفعيل بند الشراء مستشار الحكام السابق: بيتي وصديقي اتهماني بالكذب.. وتاريخ رحيلي المذكور غير حقيقي الثالثة للأحمر.. محمد عادل حكم مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت رجل مباراة بلدية المحلة أمام الزمالك: أردنا الفوز وسنقاتل للنهاية علي ماهر: اللاعبون اندهشوا من استقبال الجماهير في بورسعيد خبر في الجول - الأهلي يحسم مستقبل الزنفلي.. والخطوة المقبلة جوميز: الدفع بالشباب مخاطرة لابد منها.. وتلاحم المواسم جنون أحمد كشري: محمد صبحي نجم مباراة الزمالك والبلدية لما أنقذه من فرصة خطيرة
أخر الأخبار
وكيل الزنفلي يتحدث عن قرار الأهلي بشأن تفعيل بند الشراء 4 دقيقة | الدوري المصري
مالكو ليفربول ينسحبون من مفاوضات الاستحواذ على بوردو 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليكيب: هداف جورجيا يخضع للكشف الطبي مع ليون 44 دقيقة | ميركاتو
ميسي: أنا بخير وأتمنى أن أعود إلى الملاعب قريبا ساعة | أمريكا
كونميبول يصدر بيانا حول أحداث نهائي كوبا أمريكا ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الثلاثاء 16 يوليو 2024.. مواجهة بين الأهلي ومودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
مباشر - حفل تقديم مبابي في ريال مدريد.. يحمل القميص الملكي أخيرا 2 ساعة | الدوري الإسباني
مستشار الحكام السابق: بيتي وصديقي اتهماني بالكذب.. وتاريخ رحيلي المذكور غير حقيقي 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز