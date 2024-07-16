انتهى حفل تقديم مبابي في ريال مدريد.. يوم لا ينسى لجماهير الملكي

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 10:53

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لحفل تقديم كيليان مبابي في صفوف ريال مدريد.

ويقيم ريال مدريد حفلا لنجمه الفرنسي الجديد صباح الثلاثاء.

وأخيرا انتهى مسلسل انتقال مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، وها هي البداية الحقيقية.

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فيما يلي نقل مباشر للأحداث

2:25.. نهاية حفل تقديم مبابي

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2:15.. مبابي يلقي الكرات نحو جماهير ريال مدريد

1:55.. كلمة مبابي أمام جماهير سنتياجو برنابيو

مرحبا بكم جميعا.. سأحاول التحدث باللغة الإسبانية، يا للعجب إنه أمر مذهل أن أكون هنا هذا أمر لا يصدق.

نمت ليالي عديدة وأنا أحلم باللعب لريال مدريد، أنا سعيد جدا.

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أريد أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز الذي كان واثقا في منذ اللحظة الأولى، أشكره جدا.

أريد أن أشكر لكل من عمل على استقدامي هنا في ريال مدريد لقد كان الأمر صعبا لكنني الآن هنا وأصبحت لاعبا في ريال مدريد.

أرى عائلتي سعيدة ووالدتي تبكي.

هذا يوم مذهل فمنذ أن كنت طفلا كان حلمي الوحيد هو اللعب هنا لذا أريد شكر كل المدريديين والذين يحلمون منذ عدة سنوات بتواجدي معهم هنا، شكرا لحضوركم اليوم معي للاحتفال معا.

الآن لدي حلم آخر وهو أن أكون على مستوى النادي الأسطوري والأفضل في العالم.

بإمكاني القول أنني سأبذل كل ما في حياتي من أجل هذا الشعار وهذا النادي.

أريد أن أبعث برسالة لكل الأطفال أنا كنت مثلكم كان لدي حلم واليوم أحققه، نصيحتي لكم مع الشغف والحلم بإمكانكم أن تحققوا كل ما تريدوه، اليوم أنا هنا وفي المستقبل أحدكم سيكون هنا في مكاني.

لن أتحدث أكثر من ذلك، أريد أن أقول معكم، هلا مدريد.

1:50.. ظهور كيليان مبابي في أرض ملعب سنتياجو برنابيو

1:40.. كلمة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد

مرحبا بكم في هذا اليوم التاريخي، اسمحوا لي قبل كل شيء بتهنئة المنتخب الإسباني بالفوز بلقب يورو 2024، أهنئهم ليس فقط للفوز بل لطريقة الفوز باللقب وكان أفضل منتخب في البطولة.

أحبائي جمهور ريال مدريد من الرائع العودة لتقديم اللاعبين في ريال مدريد بعد جائحة كورونا التي منعتنا من عيش تلك اللحظات المميزة.

يصلنا لاعبا كبيرا الآن ويحمل القميص وأصبح الملعب مسرحا لاستقطاب كل جماهير كرة القدم، وبعد الاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر.

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تمثل قيم ريال مدريد الاحترام والتواضع والتضامن هذا جزء من الإرث الذي ورثناه وعلينا مواصلة التطور بعد كل ذلك من سانتياجو برنابيو وألفريدو دي ستيفانو وباكو خينتو وكل هؤلاء خلقوا تلك الأسطورة، أسطورة ريال مدريد

كل مشجعينا في العالم متحدين للنادي الأكثر شعبية في العالم، نحن متحدون لأننا لدينا جميعا نفس القيم.

يتواجد بيننا اليوم صاحب الركلة الرائعة في نهائي دوري الأبطال واللاعب العظيم لريال مدريد والمدرب الذي فاز بثلاثة كؤوس متتالية لدوري أبطال أوروبا، زين الدين زيدان.

عزيزي زيزو قبل 12 سنة استضفت طفلا صغيرا وأنت تستقبله اليوم، لنرحب بلاعب استثنائي الذي يحقق حلم حياته، لنرحب بكيليان مبابي.

عزيزي كيليان أنت الآن هنا في ريال مدريد مرحبا بك في بيتك ومرحبا بك في ملعب سانتياجو برنابيو، أعرف كم العاطفة التي تحيط بك وبعائلتك الآن، لقد أتيت إلى هنا في سن الـ13 ورأيت كيف كانت تلمع عينيك وقتها، أنت لن تنسى ذلك اليوم أبدا حينما استضافك زيدان في جولة في الملعب ومرافقة اللاعبين الذين تعشقهم.

أريد أن تعرف أن حبك لريال مدريد حطم كل الحواجز لتأتي إلى هنا وتعيش أجواء يصعب شرحها لكنها تسمى بسحر البرنابيو، لنكرر تلك الليالي السحرية الأبدية لأن هذه الجماهير ستكون معك دائما إلى آخر رمق.

لقد حققت حلمك لأنك لم تستلم أبدا وعزيمتك هي التي ساعدتك في تخطي كل الحواجز، عزيزي كيليان شكرا لتواجدك هنا وأنت الآن ترتدي القميص المتوج بـ15 كؤوس لدوري أبطال أوروبا.

تصل إلى ريال مدريد بإنجازات كبيرة بعد الفوز ببطولات عديدة، أشكرك على حبك وشغفك وولائك لريال مدريد.

1:30.. قناة ريال مدريد تعرض لقطات خاصة بمبابي الصغير حين كان في اختبارات ريال مدريد في الـ13 من عمره

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1:25.. مبابي يرتدي قميص ريال مدريد، والجماهير في انتظاره

1:20.. فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وزين الدين زيدان مدرب النادي السابق وأيقونة النادي يدخلان ملعب سانتياجو برنابيو وسط هتافات كبيرة

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1:10 مبابي يصل إلى ملعب سنتياجو برنابيو

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12:55.. نادي ريال مدريد يعلن عبور مبابي للكشف الطبي بنجاح

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12:40.. عين على كؤوس دوري الأبطال

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12:30.. مبابي يحمل قميص ريال مدريد أخيرا

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12:20.. النجم الفرنسي يوقع على عقود انضمامه للملكي

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12:10.. مبابي داخل غرف خلع ملابس ريال مدريد

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12:00.. شاشات سنتياجو برنابيو

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11:55.. وصل كيليان مبابي إلى الفالديبيباس لتوقيع عقده مع فلورنتينو بيريز

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11:40.. الجماهير تتوافد على ملعب سنتياجو برنابيو

11:15.. كيليان ينهي الكشف الطبي

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10:45.. مبابي وسط حضور جماهيري قوي

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10:30.. مبابي يصل للخضوع للكشف الطبي

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10:00.. ملعب سنتياجو برنابيو على أتم الاستعداد

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كيليان مبابي ريال مدريد
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