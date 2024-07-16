وزير الرياضة: لست راضيا عن إدارة الكرة.. وهذه رسالتي للجمعية العمومية

أرسل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة للجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال صبحي في تصريحاته لقناة إي تي سي: "انتخابات اتحاد الكرة قادمة بعد الدورة الأولمبية، وأقول للجمعية العمومية: هيا أحضري الأفضل".

وأضاف "يجب أن يأتي من يكمل ويطور. دورنا كوزارة هو توفير المناخ الجيد، ونتدخل لحل المشاكل".

وأوضح "لست راضيا بشكل عام بالتأكيد، يجب أن نقف بالأسفل لإنقاذ من يسقط وفي الوقت ذاته يجب أن نقف بالأأعلى لرؤية كل شيء".

واختتم "كل الشكر والتقدير لمن ساهم في الفترة الحالية، وقانون الرياضة سيخضع لتعديلات في أقرب وقت".

وسبق وأن صرح صبحي لقناة أون تايم سبورتس: "الدورة الأولمبية ستنتهي في 11 أغسطس، ومن ذلك التاريخ وحتى 1 أكتوبر يجب أن يتم الدعوة للجمعية العمومية للاتحادات الرياضية لفتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات، على أن تُقام الانتخابات بين ديسمبر وفبراير".

وأوضح "ليست لدينا رفاهية إقالة أو تعيين اتحاد كرة القدم، والتدخل يعرضنا لإيقاف النشاط الرياضي".