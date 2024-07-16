الثالثة للأحمر.. محمد عادل حكم مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم إدارة مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت.

ويلتقي الأهلي مع مودرن سبورت على استاد القاهرة يوم الثلاثاء 16 يوليو في الساعة التاسعة مساء.

المباراة مؤجلة من الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويدير المباراة محمد عادل كحكم للساحة.

ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسامي هلهل.

الحكم الرابع سيكون إبراهيم محمد، بينما يقود محمود بسيوني تقنية الفيديو، ويعاونه شريف عبد الله.

وهذه هي المباراة الثالثة للأهلي بصافرة محمد عادل هذا الموسم.

المباراة الأولى كانت في أولى الجولات وفاز بها الأهلي على المصري 4-0، والثانية شهدت تعادلا سلبيا مع سموحة بلا أهداف.

هي أيضا المباراة الثانية للحكم مع مودرن هذا الموسم، حيث أدار فوزه على المصري 2-1 في الجولة الثامنة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 24 مباراة، بفارق 8 نقاط عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 4 مباريات أكثر.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 29 مباراة.