رجل مباراة بلدية المحلة أمام الزمالك: أردنا الفوز وسنقاتل للنهاية

أبدى أحمد حسين حارس مرمى بلدية المحلة سعادته بالفوز بجائزة رجل المباراة أمام الزمالك.

وقال حسين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنا نريد الحصول على النقاط الثلاث لأن وضعنا ليس جيدا في جدول الترتيب".

وأضاف "كنا نريد استغلال عدم لعب الزمالك بالتشكيل الأساسي".

وأكمل "جائزة رجل المباراة هي جهد منظومة حراس المرمى في بلدية المحلة. محمود ماهر فاز بهذه الجائزة أمام مودرن فيوتشر وكلنا على نفس المستوى".

واختتم "موقفنا صعب ولكن يجب أن نقاتل للنهاية في الدوري".

وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة بدون أهداف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة 42 في المركز السادس.

بينما ارتفع رصيد بلدية المحلة للنقطة 24 في المركز السادس عشر بفارق 5 نقاط عن فاركو صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.