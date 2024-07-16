المنتخب الأولمبي يكشف طبيعة إصابة كوكا

تحدث ياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبى عن آخر تطورات استعدادات المنتخب لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال عبد العزيز في تصريحاته للقناة الأولى: "الأجواء جيدة في معسكر المنتخب الأولمبي في العاصمة الفرنسية قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب".

وأضاف "منتخب مصر الأولمبي كان يستحق الفوز في مباراة أوكرانيا الودية وقدمنا عرضًا قويا خصوصا في الشوط الثاني للمباراة".

وأكمل "محمد الننى وأحمد سيد زيزو لاعبين كبيرين على المستوى الفني ومحبوبين من كافة اللاعبين والجهاز الفني بالمنتخب".

ويخوض منتخب مصر الأولمبي دورة باريس بثنائي فقط فوق السن، هما النني لاعب وسط أرسنال السابق وزيزو نجم الزمالك.

وأخيرا عن إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي أوضح "إصابة كوكا خفيفة في وجه القدم وسيكون هناك تأهيل لمدة يومين، ولا توجد مشكلة من الناحية الطبية وسيكون متاحا للمشاركة مع المنتخب في الأولمبياد".

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)