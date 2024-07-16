المنتخب الأولمبي يكشف طبيعة إصابة كوكا

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 01:03

كتب : FilGoal

أحمد نبيل كوكا - مصر الأولمبي

تحدث ياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبى عن آخر تطورات استعدادات المنتخب لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال عبد العزيز في تصريحاته للقناة الأولى: "الأجواء جيدة في معسكر المنتخب الأولمبي في العاصمة الفرنسية قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب".

وأضاف "منتخب مصر الأولمبي كان يستحق الفوز في مباراة أوكرانيا الودية وقدمنا عرضًا قويا خصوصا في الشوط الثاني للمباراة".

أخبار متعلقة:
الكشف عن أرقام قمصان لاعبي المنتخب الأولمبي في باريس 2024 بركات يشيد بظهور زيزو والنني مع المنتخب الأولمبي ضد أوكرانيا منتخب مصر الأولمبي يتعادل مع أوكرانيا استعدادا لـ باريس 2024 أولمبياد باريس - الكشف عن الرباعي الاحتياطي لـ منتخب مصر الأولمبي

وأكمل "محمد الننى وأحمد سيد زيزو لاعبين كبيرين على المستوى الفني ومحبوبين من كافة اللاعبين والجهاز الفني بالمنتخب".

ويخوض منتخب مصر الأولمبي دورة باريس بثنائي فقط فوق السن، هما النني لاعب وسط أرسنال السابق وزيزو نجم الزمالك.

وأخيرا عن إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي أوضح "إصابة كوكا خفيفة في وجه القدم وسيكون هناك تأهيل لمدة يومين، ولا توجد مشكلة من الناحية الطبية وسيكون متاحا للمشاركة مع المنتخب في الأولمبياد".

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

أحمد نبيل كوكا المنتخب الأولمبي
نرشح لكم
الكشف عن أرقام قمصان لاعبي المنتخب الأولمبي في باريس 2024 بركات يشيد بظهور زيزو والنني مع المنتخب الأولمبي ضد أوكرانيا ميكالي: تفوقنا بشكل مطلق على أوكرانيا في الشوط الثاني.. والنتيجة العادلة هي انتصارنا منتخب مصر الأولمبي يتعادل مع أوكرانيا استعدادا لـ باريس 2024 أولمبياد باريس - الكشف عن الرباعي الاحتياطي لـ منتخب مصر الأولمبي كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن ترتيب قادة المنتخب الأولمبي بباريس أولمبياد باريس – المران الأول للمنتخب الأولمبي في فرنسا قبل وديتي أوكرانيا والعراق مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن
أخر الأخبار
رومانو: انتهت الأزمة.. دورتموند يتوصل لاتفاق لضم جيراسي 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - "ألعب بنصف عقدي بشرط العدل".. أيسل نديم ترحل عن الزمالك 16 دقيقة | رياضة نسائية
ليكيب: اتحاد جدة يقدم 55 مليون يورو لضم نجم أستون فيلا 21 دقيقة | سعودي في الجول
يورو 2024 – لامين جمال يفوز بجائزة أفضل هدف في البطولة.. تعرف على الترتيب 58 دقيقة | ألمانيا 2024
بيلد: كومان يرفض الانتقال للدوري التركي.. وينتظر خطوة سان جيرمان ساعة | ميركاتو
انتصر على ريال مدريد؟ تقرير: يونايتد يتفاوض مع يورو حول راتبه بعد موافقة ليل ساعة | ميركاتو
مؤتمر مبابي عن – رسالة إلى رونالدو.. وقميص مودريتش واللعب مع فينيسيوس ساعة | الدوري الإسباني
احتفالات اللقب لم تنته بعد.. مجلس التحكيم الرياضي يقرر إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز