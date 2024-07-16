علي ماهر: اللاعبون اندهشوا من استقبال الجماهير في بورسعيد

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 00:59

كتب : FilGoal

علي ماهر

أشاد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري بجهود إدارة النادي على هامش عودة الفريق إلى بورسعيد.

وقال علي ماهر في تصريحاته لحسابات المصري الرسمية: "كامل أبو علي (رئيس النادي) يعطينا دوافع كبيرة من أجل المنافسة على البطولات وتحقيق طموحات الجماهير".

وأضاف "سعداء جميعًا بالاستقبال التاريخي للفريق من جماهير المصري العظيمة".

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وأوضح "بعض اللاعبين في حالة دهشة من حفاوة استقبال الجماهير ولكنه ليس بغريب على جماهيرنا الوفية".

وأكمل "المشاركة بكأس الكونفدرالية تتويج لمجهودات الجميع داخل النادي المصري".

وتابع "نسعى لتدعيم صفوف الفريق ولن يرتدي قميص المصري إلا من يستحقه".

وواصل "طموحاتنا مع الفريق لا تنتهي ونسعى دومًا لتحقيق البطولة".

وأردف "ما زال لدى لاعبينا الكثير والكثير وأشكرهم على مجهوداتهم الكبيرة طوال الموسم".

وأكمل "المصري أصبح مصدر جذب لجميع اللاعبين لاستقراره الفني والإداري".

واختتم "الجهاز الفني للمصري يواصل العمل ليلا ونهارا من أجل إعداد اللاعبين فنيا وبدنيا ومعنويا".

علي ماهر المصري
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