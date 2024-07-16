جوميز: الدفع بالشباب مخاطرة لابد منها.. وتلاحم المواسم جنون

يرى جوزيه جوميز مدرب الزمالك ان الدفع باللاعبين الشباب في المباريات المتبقية من الدوري هي مخاطرة لابد منها.

وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة بدون أهداف في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وقال جوميز عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "لدينا العديد من المباريات بمعدل كل يومين أو ثلاثة لذلك نحاول أن نريح اللاعبين الذين خاضوا الكثير من المباريات طوال الموسم لان أول مباراة رسمية ستكون في شهر سبتمبر، بينما ينتهي الدوري يوم 16 أغسطس لذلك فشهر غير كافي كفترة إعداد ولذلك أحاول أن أقدم بعض الدقائق للاعبين الشباب وإلا سيكون من الصعب عليهم الدخول مع الفريق".

وواصل "الدفع بالشباب قرار يحتوي على مخاطرة ولكننا اتخذناه من أجل مستقبل النادي ولدينا مباريات مهمة في شهر سبتمبر".

وتابع "أهدرنا بعض الفرص ضد بلدية المحلة ولكننا نتقبل ذلك الأمر مع وجود الكثير من اللاعبين الصغار بالفريق ولكننا ندرس حاليا من منهم قد يكون قادرا على الاستمرار مع الفريق الأول فيما بعد".

كما تحدث المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "الدوري سينتهي في منتصف أغسطس وفي نهاية سبتمبر تنتظرنا مباراة كبيرة ومهمة ومن هنا اسأل سؤال مهم، كم نحتاج وقت للراحة وعمل فترة الإعداد؟".

وأكمل "لا يوجد وقت كاف ومن الممكن أن يكون قرار مجنون ان تتلاحم المواسم ببعضها ولذلك نرى ضرورة حصول عدد من اللاعبين الشباب على فرصة المشاركة في المباريات وهذا ما سيساعدهم على الظهور بشكل أفضل خلال المستقبل".

وشدد " كان علينا اتخاذ قرار بمنح اللاعبين فرصة أو لا، ولكن لابد من منحهم وقت لرؤيتهم في الملعب ولو بدأنا المباراة بالأساسيين لن يتواجد سوى 5 تغييرات لدينا واليوم لا يوجد شخص حزين أكثر مني بسبب عدم الفوز".

وأضاف "بعض الشباب نعمل معهم يومياً وهم يمتلكون مستوى أفضل من ذلك، هذه مغامرة وعلينا أن نخوضها لأننا لو لم نفعل ذلك سيعاني اللاعبين في المستقبل".

وشهدت المباراة الدفع بالعديد من اللاعبين الشباب والبدلاء من بدايتها.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة 42 في المركز السادس، كما ارتفع رصيد بلدية المحلة للنقطة24 في المركز 16 بفارق 5 نقاط عن فاركو صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.

وسيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد بوركسي في دور الـ 32 من كأس مصر يوم الخميس المقبل 18 يوليو.