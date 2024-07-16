أحمد كشري: محمد صبحي نجم مباراة الزمالك والبلدية لما أنقذه من فرصة خطيرة

يرى أحمد كشري المدير الفني لبلدية المحلة أن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك هو نجم مباراة فريقه في الدوري.

وقال كشري عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "كنت منفعلا أثناء مباراة الزمالك بسبب الفرص الكثيرة التي أهدرها الفريق أمام مرمى الأبيض".

وأضاف "نلعب ضد الزمالك وهو فريق كبير وقدمنا مباراة جيدة واللاعبين لعبوا بمستوى جيد ولكن إنهاء الهجمات لم يكن بالشكل المطلوب".

وأكمل "أهدرنا الكثير من الفرص السهلة والكرة كانت تنتظر فقط من ينفخ فيها لتدخل المرمى".

وأتم تصريحاته "نجم المباراة هو محمد صبحي حارس الزمالك الذي تصدى للكثير من الفرص أمام لاعبي فريقي".

وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة بدون أهداف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة 42 في المركز السادس، كما ارتفع رصيد بلدية المحلة للنقطة24 في المركز 16 بفارق 5 نقاط عن فاركو صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.