كأس مصر - موعد مباراة الزمالك ضد بروكسي والقنوات الناقلة
الإثنين، 15 يوليه 2024 - 23:47
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة بروكسي في مباراة مؤجلة من دور الـ 32 من كأس مصر.
وتعادل الزمالك في مباراته الأخيرة مع بلدية المحلة بدون أهداف في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.
ويلعب بروكسي في دوري المحترفين وفشل في الصعود بالجولات الأخيرة للدوري المصري الممتاز.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
وسيستهل الزمالك مشواره في كأس مصر بمواجهة بروكسي.
وكان الزمالك قد خسر نهائي كأس مصر في النسخة الماضية من الأهلي بهدفين دون مقابل.
تقام المباراة يوم الخميس 18 يوليو 2024.
وتنطلق المواجهة في التاسعة مساء.
وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.
وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.
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