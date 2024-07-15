كأس مصر - موعد مباراة الزمالك ضد بروكسي والقنوات الناقلة

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 23:47

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة بروكسي في مباراة مؤجلة من دور الـ 32 من كأس مصر.

وتعادل الزمالك في مباراته الأخيرة مع بلدية المحلة بدون أهداف في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب بروكسي في دوري المحترفين وفشل في الصعود بالجولات الأخيرة للدوري المصري الممتاز.

أخبار متعلقة:
صحيفة اليوم: الشناوي يقترب من الوحدة السعودي في الجول يكشف قائمة الأهلي – عودة كهربا وبيرسي تاو أمام مودرن سبورت فرص بلا هدف.. الزمالك يتعادل سلبيا مع بلدية المحلة كأس مصر - يواجه مفاجأة دور الـ32.. بيراميدز يسحق النصر بهاتريك مروان حمدي

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وسيستهل الزمالك مشواره في كأس مصر بمواجهة بروكسي.

وكان الزمالك قد خسر نهائي كأس مصر في النسخة الماضية من الأهلي بهدفين دون مقابل.

تقام المباراة يوم الخميس 18 يوليو 2024.

وتنطلق المواجهة في التاسعة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

كأس مصر الزمالك بروكسي
نرشح لكم
مستشار الحكام السابق: بيتي وصديقي اتهماني بالكذب.. وتاريخ رحيلي المذكور غير حقيقي وزير الرياضة: لست راضيا عن إدارة الكرة.. وهذه رسالتي للجمعية العمومية الثالثة للأحمر.. محمد عادل حكم مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت رجل مباراة بلدية المحلة أمام الزمالك: أردنا الفوز وسنقاتل للنهاية علي ماهر: اللاعبون اندهشوا من استقبال الجماهير في بورسعيد خبر في الجول - الأهلي يحسم مستقبل الزنفلي.. والخطوة المقبلة جوميز: الدفع بالشباب مخاطرة لابد منها.. وتلاحم المواسم جنون أحمد كشري: محمد صبحي نجم مباراة الزمالك والبلدية لما أنقذه من فرصة خطيرة
أخر الأخبار
مستشار الحكام السابق: بيتي وصديقي اتهماني بالكذب.. وتاريخ رحيلي المذكور غير حقيقي 3 ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة: لست راضيا عن إدارة الكرة.. وهذه رسالتي للجمعية العمومية 3 ساعة | الكرة المصرية
الثالثة للأحمر.. محمد عادل حكم مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت 3 ساعة | الدوري المصري
رجل مباراة بلدية المحلة أمام الزمالك: أردنا الفوز وسنقاتل للنهاية 3 ساعة | الدوري المصري
المنتخب الأولمبي يكشف طبيعة إصابة كوكا 3 ساعة | منتخب مصر
علي ماهر: اللاعبون اندهشوا من استقبال الجماهير في بورسعيد 4 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يحسم مستقبل الزنفلي.. والخطوة المقبلة 4 ساعة | الدوري المصري
جوميز: الدفع بالشباب مخاطرة لابد منها.. وتلاحم المواسم جنون 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز