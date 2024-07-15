صحيفة اليوم: الشناوي يقترب من الوحدة السعودي

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 23:26

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

تناولت تقارير صحفية أنباء تشير لاقتراب رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن القلعة الحمراء.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية أن الشناوي بات قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي.

يأتي ذلك حيث تقدمت إدارة نادي الوحدة السعودي بعرض رسمي للأهلي لضم الشناوي في سوق الانتقالات الشتوية، بحسب الصحيفة ذاتها.

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وكشف المصدر ذاته أن محمود الخطيب رئيس الأهلي عقد اجتماعا مع الشناوي، أبلغه خلاله الحارس برغبته في خوض التجربة الاحترافية.

وأفلت الوحدة من صراع الهبوط في الدوري السعودي في الموسم الماضي، حيث أنهاه محتلا المركز الثالث عشر.

وينتهي عقد الشناوي مع الأهلي في صيف 2025.

ويحق للبالغ من العمر 35 عاما التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل.

وانتشرت تقارير مطلع هذا الشهر عن رغبة نادي القادسية السعودي في ضم الدولي المصري.

وعاد الشناوي مؤخرا للملاعب بعدما غاب لفترة طويلة بسبب إصابة في الكتف.

وتعرض حارس الأهلي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا مطلع هذا العام.

محمد الشناوي الأهلي الوحدة السعودي
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