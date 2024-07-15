فرص بلا هدف.. الزمالك يتعادل سلبيا مع بلدية المحلة

تعادل الزمالك مع بلدية المحلة بدون أهداف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة 42 في المركز السادس، كما ارتفع رصيد بلدية المحلة للنقطة24 في المركز 16 بفارق 5 نقاط عن فاركو صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.

المباراة شهدت إهدار الكثير من الفرص من كلا الجانبين خاصة بلدية المحلة الذي اتسمت فرصه بشكل أكبر بالخطورة.

التشكيل

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل أغلبه من اللاعبين البدلاء والشباب، بينما قاد حسام أشرف هجوم بلدية المحلة.

اختيارات جوزيه جوميز لتشكيل الزمالك في مواجهة بلدية المحلة.. ناصر منسي يقود الهجوم 🏹#في_الدوري pic.twitter.com/hepD3j7SxY — FilGoal (@FilGoal) July 15, 2024

أحداث المباراة

حمزة مجدي كان صاحب التهديد الأول لبلدية المحلة في الدقيقة السابعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تعامل معها محمد صبحي.

وعاد صبحي للتألق على مرتين في الدقيقة الـ 13.

وكاد محمد صبحي أن يتسبب في هدف لبلدية المحلة بعد خروجه بشكل خاطئ في الدقيقة 41 ولكن الدفاع تمكن من المحافظة على الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني سدد سيد عبد الله تسديدة صاروخية تعامل معها أحمد حسين بشكل رائع لترتد الكرة أمام ناصر منسي والمرمى خالي ولكنه أهدرها بغرابة شديدة.

محمد صبحي عاد للتألق في الدقيقة 73 وتصدى لتسديدة من وحيد محسن.

أحمد حسين رد على صبحي وتصدى هو الآخر لتسديدة قوية في الدقيقة 88 من مصطفى شلبي كانت هي آخر فرص المباراة.

وسيلعب الزمالك مباراته المقبلة في الدوري ضد الداخلية يوم الأحد 21 يوليو، بينما سيلعب بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت 20 يوليو.