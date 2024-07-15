فرص بلا هدف.. الزمالك يتعادل سلبيا مع بلدية المحلة

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 23:12

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة الزمالك وبلدية المحلة

تعادل الزمالك مع بلدية المحلة بدون أهداف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة 42 في المركز السادس، كما ارتفع رصيد بلدية المحلة للنقطة24 في المركز 16 بفارق 5 نقاط عن فاركو صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.

المباراة شهدت إهدار الكثير من الفرص من كلا الجانبين خاصة بلدية المحلة الذي اتسمت فرصه بشكل أكبر بالخطورة.

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التشكيل

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل أغلبه من اللاعبين البدلاء والشباب، بينما قاد حسام أشرف هجوم بلدية المحلة.

أحداث المباراة

حمزة مجدي كان صاحب التهديد الأول لبلدية المحلة في الدقيقة السابعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تعامل معها محمد صبحي.

وعاد صبحي للتألق على مرتين في الدقيقة الـ 13.

وكاد محمد صبحي أن يتسبب في هدف لبلدية المحلة بعد خروجه بشكل خاطئ في الدقيقة 41 ولكن الدفاع تمكن من المحافظة على الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني سدد سيد عبد الله تسديدة صاروخية تعامل معها أحمد حسين بشكل رائع لترتد الكرة أمام ناصر منسي والمرمى خالي ولكنه أهدرها بغرابة شديدة.

محمد صبحي عاد للتألق في الدقيقة 73 وتصدى لتسديدة من وحيد محسن.

أحمد حسين رد على صبحي وتصدى هو الآخر لتسديدة قوية في الدقيقة 88 من مصطفى شلبي كانت هي آخر فرص المباراة.

وسيلعب الزمالك مباراته المقبلة في الدوري ضد الداخلية يوم الأحد 21 يوليو، بينما سيلعب بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت 20 يوليو.

بلدية المحلة الزمالك الدوري المصري
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