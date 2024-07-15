في الجول يكشف قائمة الأهلي – عودة كهربا وبيرسي تاو أمام مودرن سبورت

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 23:04

كتب : أحمد الخولي

كهربا - الأهلي

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي للظهور من جديد في قائمة فريقه أمام مودرن سبورت.

ويلعب الأهلي ضد مودرن سبورت في المباراة المؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.

وغاب كهربا عن آخر 5 مباريات للأهلي في الدوري، ولم يدخل قائمة الفريق آخر 4 لقاءات.

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كما شهدت قائمة الأهلي عودة بيرسي تاو من جديد بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

ويستمر غياب عمر كمال وعمرو السولية بسبب الإصابة، كما يغيب أيضا أحمد عبد القادر للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير – محمود الزنفلي

الدفاع: كريم فؤاد - محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبدالفتاح

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق – أفشة - حسين الشحات - كريم وليد - أليو ديانح - طاهر محمد - رضا سليم - بيرسي تاو

الهجوم: وسام أبو علي – كهربا

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة من 24 مباراة، ويأتي موردن سبورت في المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 29 مباراة.

محمود كهربا الدوري المصري الأهلي مودرن سبورت
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