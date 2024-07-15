كأس مصر - يواجه مفاجأة دور الـ32.. بيراميدز يسحق النصر بهاتريك مروان حمدي
الإثنين، 15 يوليه 2024 - 22:10
كتب : FilGoal
سحق بيراميدز ضيفه النصر بأربعة أهداف دون رد في دور الـ 32 لكأس مصر.
سجل يوسف أسامة نبيه الهدف الأول في الدقيقة الـ 10 من متابعة لتسديدة مروان حمدي.
وفي الدقيقة 23 سجل مروان حمدي ثاني أهداف بيراميدز بعد عرضية من محمد رضا بوبو.
وواصل مروان حمدي التسجيل في الدقيقة 37 بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.
وأكمل حمدي الهاتريك في الدقيقة 52 بعد تمريرة من محمود عبد الحفيظ زلاكة.
وبذلك يتأهل بيراميدز لملاقاة أبو قير للأسمدة في دور الـ 16.
وكان أبو قير قد أقصى الاتحاد السكندري في كبرى مفاجآت دور الـ 32.
الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من الجونة والترسانة في ربع النهائي.
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