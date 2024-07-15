إشبيلية يستعير ساؤول من أتليتكو مدريد

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

ساؤول نيجيز - برشلونة - أتليتكو مدريد

أعلن نادي إشبيلية تعاقده مع ساؤول نيجيز قادما من أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة.

ووقع اللاعب صاحب الـ 29 عاما على عقد لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر.

وفقا للتقارير فإن الصفقة قد كلفت إشبيلية مبلغ 8 ملايين يورو.

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ويلعب ساسؤول مع الفريق الأول لأتليتكو مدريد منذ عام 2013 وخلال تلك الفترة خرج في فترتي إعارة لرايو فايكانو وتشيلسي.

وشارك ساؤول في 49 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي وخلالها سجل هدفين وصنع 5 أهداف.

وبشكل عام سجل ساؤول 48 هدفا وصنع 26 خلال 427 مباراة بقميص أتليتكو.

وتوج ساؤول مع الفريق بالدوري الأوروبي مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرة والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني مرة وحيدة.

وأصبح ساؤول الصفقة الثانية لإشبيلية بعد التعاقد مع لوكونجا قادما من أرسنال.

ساؤول نيجيز أتليتكو مدريد إشبيلية
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