إصابة السولية بشد في السمانة.. وعبد القادر بجزع في أربطة الركبة

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 21:35

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية

كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها عمرو السولية لاعب الأهلي عن إصابته بشد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وبدأ السولية تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي المحدد له للتخلص من الإصابة، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الإثنين.

كما أدى أحمد عبد القادر جلسة علاج طبيعي وتأهيل في الجيم على هامش المران.

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وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي إن عبد القادر تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وذلك أثناء مشاركته في آخر تدريبات الفريق أول من أمس.

وأشار جاب الله إلى أن عبد القادر خضع لفحص طبي وأشعة رنين على الركبة، للوقوف على حجم الإصابة والبرنامج التأهيلي للاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري.

الأهلي عمرو السولية أحمد عبد القادر
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