الأهلي يكشف موعد عودة عمر كمال

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 21:20

كتب : حسام نور الدين

عمر كمال عبد الواحد

حدد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد عودة عمر كمال لاعب الفريق للتدريبات الجماعية.

عمر كمال

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال جاب الله عبر موقع ناديه الرسمي إن عمر كمال سوف ينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة مودرن سبورت.

وأوضح طبيب الأهلي أن عمر كمال تعافى تمامًا من النزلة المعوية التي تعرض لها قبل مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري.

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وأشار طبيب الأهلي إلى أن عمر كمال خضع لتدريبات علاجية واستشفائية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة مودرن سبورت.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

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