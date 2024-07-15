أيمن عبد العزيز مديرا فنيا للإنتاج الحربي

أعلن نادي الإنتاج الحربي تعيين أيمن عبد العزيز مديرا فنيا للفريق لموسم 2024/2025.

وسيتولى عبد العزيز تدريب الفريق في دوري الدرجة الثانية ب في الموسم المقبل.

وكان الإنتاج الحربي قد فشل في الصعود لدوري المحترفين في الموسم الماضي وصعد على حسابه كهرباء الإسماعيلية.

أيمن عبد العزيز كان متواجدا ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر السابق بقيادة روي فيتوريا.

صاحب الـ 45 عاما سيتولى مهمة الرجل الأول للمرة الأولى في مسيرته بعد عدة تجارب كمساعد في الزمالك وزد مصر للمقاصة وأسوان والداخلية.

وهبط الإنتاج الحربي من الدوري المصري للممتاز للدرجة الثانية في موسم 2020/2021.