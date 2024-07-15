تشكيل بلدية المحلة - حسام أشرف يقود الهجوم ضد الزمالك

أعلن أحمد كشري مدرب بلدية المحلة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الزمالك.

ويلتقي بلدية المحلة مع الزمالك بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود حسام أشرف المعار من الزمالك تشكيل بلدية المحلة ضد فريقه الأصلي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد حسين.

الدفاع: أحمد العش – محمد صابر – نور الزمان الزاموري – أحمد رضا.

الوسط: إينوك تولا – أحمد مجدي – حمزة مجدي – إبراهيم شتا

الهجوم: حسام أشرف – وحيد محسن.

ويحتل بلدية المحلة المركز 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فاركو صاحب المركز 15 غير المؤدي للهبوط، بينما يحتل الزمالك المركز السابع برصيد 31 نقطة.