تشكيل بلدية المحلة - حسام أشرف يقود الهجوم ضد الزمالك

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 20:12

كتب : FilGoal

احتفال بهدف حسام أشرف - بلدية المحلة

أعلن أحمد كشري مدرب بلدية المحلة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الزمالك.

ويلتقي بلدية المحلة مع الزمالك بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود حسام أشرف المعار من الزمالك تشكيل بلدية المحلة ضد فريقه الأصلي.

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك - خماسي الشباب أساسي أمام بلدية المحلة بعد التأخير.. وصول بلدية المحلة إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع كيفن كارلوس

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد حسين.

الدفاع: أحمد العش – محمد صابر – نور الزمان الزاموري – أحمد رضا.

الوسط: إينوك تولا – أحمد مجدي – حمزة مجدي – إبراهيم شتا

الهجوم: حسام أشرف – وحيد محسن.

ويحتل بلدية المحلة المركز 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فاركو صاحب المركز 15 غير المؤدي للهبوط، بينما يحتل الزمالك المركز السابع برصيد 31 نقطة.

بلدية المحلة الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
صحيفة اليوم: الشناوي يقترب من الوحدة السعودي فرص بلا هدف.. الزمالك يتعادل سلبيا مع بلدية المحلة في الجول يكشف قائمة الأهلي – عودة كهربا وبيرسي تاو أمام مودرن سبورت إصابة السولية بشد في السمانة.. وعبد القادر بجزع في أربطة الركبة الأهلي يكشف موعد عودة عمر كمال انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) بلدية المحلة تشكيل الزمالك - خماسي الشباب أساسي أمام بلدية المحلة بعد التأخير.. وصول بلدية المحلة إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك
أخر الأخبار
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك ضد بروكسي والقنوات الناقلة 13 دقيقة | الكرة المصرية
السفيران رونالدو وليفاندوفسكي.. كيف انتصر دي لا فوينتي على علم النوم أثناء يورو 2024 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
صحيفة اليوم: الشناوي يقترب من الوحدة السعودي 34 دقيقة | ميركاتو
فرص بلا هدف.. الزمالك يتعادل سلبيا مع بلدية المحلة 48 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف قائمة الأهلي – عودة كهربا وبيرسي تاو أمام مودرن سبورت 56 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر - يواجه مفاجأة دور الـ32.. بيراميدز يسحق النصر بهاتريك مروان حمدي ساعة | الكرة المصرية
إشبيلية يستعير ساؤول من أتليتكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
إصابة السولية بشد في السمانة.. وعبد القادر بجزع في أربطة الركبة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز