تشكيل الزمالك - خماسي الشباب أساسي أمام بلدية المحلة

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 20:08

كتب : إبراهيم رمضان

هدف عبد الله السعيد مع الزمالك - طلائع الجيش

دفع جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بمجموعة من اللاعبين الشاب في تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة.

ويلعب الزمالك ضد بلدية المحلة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 للدوري والتي تقام في استاد القاهرة.

ويعتمد جوميز على 5 لاعبين من الشباب وهم أحمد مجدي وحازم إسامة وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد وعمار ياسر.

أخبار متعلقة:
بعد التأخير.. وصول بلدية المحلة إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك سلة – الصفقة الأولى.. الزمالك يضم محمد يونس الأولى مع الأبيض منذ 2019.. وفا حكما لمباراة الزمالك وبلدية المحلة

بالإضافة إلى ترافيس موتيابا أيضا.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: سيد عبد الله – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي

الوسط: محمد أشرف – محمد السيد – حازم أسامة

الهجوم: عمار ياسر – ناصر منسي – ترافيس موتيابا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد – أحمد رفاعي – محمد عاطف – سيف جعفر – مهاب ياسر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – يوسف إبراهيم – مصطفى شلبي

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 25 مباراة، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ16 برصيد 23 نقطة من 29 مباراة.

الزمالك بلدية المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
صحيفة اليوم: الشناوي يقترب من الوحدة السعودي فرص بلا هدف.. الزمالك يتعادل سلبيا مع بلدية المحلة في الجول يكشف قائمة الأهلي – عودة كهربا وبيرسي تاو أمام مودرن سبورت إصابة السولية بشد في السمانة.. وعبد القادر بجزع في أربطة الركبة الأهلي يكشف موعد عودة عمر كمال انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) بلدية المحلة تشكيل بلدية المحلة - حسام أشرف يقود الهجوم ضد الزمالك بعد التأخير.. وصول بلدية المحلة إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك
أخر الأخبار
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك ضد بروكسي والقنوات الناقلة 14 دقيقة | الكرة المصرية
السفيران رونالدو وليفاندوفسكي.. كيف انتصر دي لا فوينتي على علم النوم أثناء يورو 2024 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
صحيفة اليوم: الشناوي يقترب من الوحدة السعودي 35 دقيقة | ميركاتو
فرص بلا هدف.. الزمالك يتعادل سلبيا مع بلدية المحلة 49 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف قائمة الأهلي – عودة كهربا وبيرسي تاو أمام مودرن سبورت 57 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر - يواجه مفاجأة دور الـ32.. بيراميدز يسحق النصر بهاتريك مروان حمدي ساعة | الكرة المصرية
إشبيلية يستعير ساؤول من أتليتكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
إصابة السولية بشد في السمانة.. وعبد القادر بجزع في أربطة الركبة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز