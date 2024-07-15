تشكيل الزمالك - خماسي الشباب أساسي أمام بلدية المحلة

دفع جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بمجموعة من اللاعبين الشاب في تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة.

ويلعب الزمالك ضد بلدية المحلة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 للدوري والتي تقام في استاد القاهرة.

ويعتمد جوميز على 5 لاعبين من الشباب وهم أحمد مجدي وحازم إسامة وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد وعمار ياسر.

بالإضافة إلى ترافيس موتيابا أيضا.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: سيد عبد الله – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي

الوسط: محمد أشرف – محمد السيد – حازم أسامة

الهجوم: عمار ياسر – ناصر منسي – ترافيس موتيابا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد – أحمد رفاعي – محمد عاطف – سيف جعفر – مهاب ياسر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – يوسف إبراهيم – مصطفى شلبي

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 25 مباراة، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ16 برصيد 23 نقطة من 29 مباراة.