بعد التأخير.. وصول بلدية المحلة إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك

وصل فريق بلدية المحلة إلى استاد القاهرة لخوض مباراة الزمالك بعد تأخره.

ومن المفترض أن يلتقي الزمالك مع بلدية المحلة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 للدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء.

ووصلت حافلة البلدية في الثامنة مساء.

وانتشرت أخبار عن تعطل حافلة فريق بلدية المحلة في الطريق.

وقال مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة لـ FilGoal.com: "ربما تأخرنا بضع دقائق، حيث حدث عطل لحافلة الفريق قبل التحرك".

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 41 نقطة من 25 مباراة، بعد خصم 3 نقاط من رصيده.

أما بلدية المحلة فيحتل المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة من 29 مباراة، بفارق 6 نقاط عن منطقة الأمان.

الأمان يبدأ عند فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة من 30 مباراة.