مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع كيفن كارلوس

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 19:56

كتب : أحمد الخولي

كيفن كارلوس

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة ما تردد عن تفاوض الأهلي مع الإسباني كيفن كارلوس مهاجم نادي يفيردون السويسري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا صحة لما يتردد عن اهتمامنا بالتعاقد مع كيفن كارلوس مهاجم يفيردون السويسري".

وأوضح "لم نتواصل مع اللاعب ولم يتم ترشيحه لنا حتى".

المهاجم النيجيري الأصل يبلغ من العمر 23 عاما.

ومثل كارلوس أندية ألموديبار وهويسكا في شبابه، وانتقل من الفريق الأول لهويسكا إلى الفريق الثاني لريال بيتيس، على سبيل الإعارة.

ثم عاد كارلوس إلى هويسكا من جديد، لينتقل منه إلى يفيردون على سبيل الإعارة في صيف 2023، ثم يتحول لانتقال دائم في يناير 2024.

وسجل كارلوس 10 أهداف مع فريقه في الموسم الماضي، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري السويسري.

واحتل يفيردون المركز الثالث في مجموعة الهبوط (التاسع إجمالا) وضمن البقاء في الدوري السويسري بنهاية الموسم الماضي.

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