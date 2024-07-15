بعد التتويج بـ يورو 2024.. وصول بعثة إسبانيا إلى مدريد

عادت بعثة منتخب إسبانيا إلى العاصمة مدريد بعد نهاية مشاركتها في يورو 2024.

وتوج منتخب إسبانيا باليورو بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

ووصلت البعثة إلى مدريد عائدة من ألمانيا التي استضافت البطولة.

ومن المقرر أن يحتفل منتخب إسبانيا بالبطولة رفقة الجماهير مساء اليوم في ساحة سيليبليس.

وانفردت إسبانيا بالرقم القياسي كأكثر منتخب تتويجا ببطولة اليورو في التاريخ بعد الوصول للتتويج الرابع.

وكان منتخب إسبانيا قد فاز باللقب للمرة الأخيرة عام 2012 على حساب إيطاليا.

وخسر منتخب إنجلترا نهائي اليورو للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة من إيطاليا في نهائي النسخة الماضية.