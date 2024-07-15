تشكيل بيراميدز - عودة إكرامي لحراسة المرمى.. ومروان حمدي يقود الهجوم ضد النصر

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 19:22

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - بيراميدز - الزمالك

عاد شريف إكرامي لحراسة مرمى بيراميدز في مباراة مؤجلة من دور الـ 32 من كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع النصر بعد قليل في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويشهد التشكيل تواجد مروان حمدي في قيادة خط الهجوم بدلا من فيستون ماييلي.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد الشيبي – أسامة جلال – أحمد فتحي – محمد حمدي.

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد رضا "بوبو" – محمود زلاكة.

الهجوم: يوسف أسامة نبيه – دودو الجباس – مروان حمدي.

بيراميدز كان قد وصل لدور نصف النهائي من النسخة الماضية من كأس مصر ولكنه خرج بعد الخسارة من الزمالك بركلات الترجيح.

كأس مصر بيراميدز
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